La pasión mundialista se juega en Pergamino: furor por las figuritas y encuentros para completar el álbum

El furor por el álbum y las figuritas del Mundial ya se vive con intensidad en Pergamino y, como ocurre cada cuatro años, este fenómeno volvió a trascender a los más chicos para transformarse en una verdadera pasión colectiva que une generaciones. En kioscos, supermercados, escuelas, clubes y grupos de WhatsApp de nuestra ciudad, decenas de pergaminenses ya comenzaron la carrera para completar el esperado álbum mundialista. Y justamente en las últimas horas una familia logró este propósito, siendo la primera en tenerlo terminado a los pocos días de iniciar el proceso tan complejo.

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En diálogo con este medio, los representantes del grupo remarcaron que gran parte de quienes hoy buscan sobres y figuritas son adultos que encuentran en esta tradición una manera de revivir momentos de su infancia. “Saquémonos las caretas, acá no hay solamente niños comprando figuritas. Somos muchísimos adultos los que volvemos a sentir esa pasión porque esto nos trae recuerdos hermosos de cuando éramos chicos”, expresaron los pergaminenses que, durante horas, intercambian mensajes, fotos y audios para coordinarse.

Además, recordaron cómo comenzaron sus propias historias como coleccionistas: “El primer álbum que recuerdo haber juntado fue varios mundiales atrás; después, cada cuatro años siempre participamos con los álbumes. Es algo que te queda para toda la vida”.

En ese sentido, también rememoraron una costumbre que marcó a varias generaciones de argentinos y que muchos pergaminenses todavía recuerdan con nostalgia. “Antes, cuando llenabas el álbum, lo mandabas y te regalaban una pelota. Te daban un premio, aunque también perdías el álbum. Muchos de nuestra edad seguramente se van a acordar de eso”, comentaron entre risas.

Este fenómeno creció de tal manera en Pergamino que incluso se formó un grupo de WhatsApp exclusivo para intercambiar las figuritas, ayudar a completar los álbumes y compartir información sobre dónde conseguir sobres. Actualmente, el grupo supera los 200 integrantes de nuestra ciudad y mantiene una interacción permanente entre sus participantes.

Allí no solamente se organizan intercambios, sino que además se generan sorteos de figuritas, encuentros espontáneos y colaboraciones entre familias, chicos y adultos que buscan completar sus páginas sin gastar de más.

“Lo más lindo es la solidaridad que se armó. Hay gente que avisa dónde llegaron sobres, otros que regalan repetidas y muchos que participan de sorteos para ayudar a completar álbumes. Se generó una comunidad muy linda en Pergamino”, señalaron integrantes del grupo local.

Otro de los participantes destacó que el intercambio va mucho más allá de una cuestión comercial. “Esto termina siendo una excusa para compartir. Hay padres que vienen con sus hijos, amigos que se vuelven a juntar y gente grande que revive recuerdos de su infancia. En Pergamino se armó algo muy especial alrededor de las figuritas”, contaron a LA OPINION.

A raíz de este entusiasmo, comenzaron a organizarse también encuentros presenciales de intercambio en distintos puntos de Pergamino, buscando recuperar ese espíritu social y comunitario que históricamente acompañó a cada Mundial.

Entre amigos y familias

Según explicaron ayer, la demanda fue muy importante no solo entre las familias, sino también en escuelas, clubes de fútbol y grupos de amigos de Pergamino que en estos días aprovecharon la oportunidad para ser parte de la movida.

En relación a esto, adelantaron que analizan impulsar nuevos espacios de intercambio para seguir acompañando el fenómeno. “Vamos a tratar de armar algo para que chicos, grandes y todos los coleccionistas puedan intercambiar figuritas y así abaratar costos. La idea es generar un momento de encuentro porque esto también une mucho”, dijeron en la entrevista

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial avanza, en Pergamino las figuritas ya volvieron a ocupar un lugar central en la vida cotidiana. En las mesas familiares, en los recreos escolares, en los grupos de WhatsApp y ahora también en las plazas de la ciudad, el álbum mundialista volvió a convertirse en una excusa perfecta para compartir recuerdos, pasión futbolera y momentos entre generaciones.

Una juntada masiva en Pergamino

La comunidad de coleccionistas de Pergamino ya confirmó un nuevo encuentro abierto para todos los fanáticos del álbum mundialista. La cita será el domingo 17 de mayo, desde las 17:00, en la Plaza “Miguel Dávila”, ubicada en la esquina de Avenida de Mayo y Azcuénaga, frente a la estación de servicio YPF.

“Traé todas tus repetidas, completá tu álbum y pasá una tarde bien futbolera con buena onda”, expresaron desde el grupo de WhatsApp de Pergamino que organiza la actividad; el evento será libre y gratuito, y esperan la participación de chicos, jóvenes y adultos de toda la ciudad. Aquí está el link: Abre este enlace para unirte a mi grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/ImJlkfBeL9yBp1jJM07QRJ