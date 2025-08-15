viernes 15 de agosto de 2025
    Donato Cignoli: "El Gobierno Nacional se equivoca con la discapacidad y muestra impericia en el tema"

    Cignoli criticó al Gobierno por no priorizar la discapacidad y acusó impericia. Propone reasignar fondos y frenar uso electoral del tema.

    15 de agosto de 2025 - 16:02
    Donato Cignoli en los estudios de La Opinión Play

    Donato Cignoli en los estudios de La Opinión Play

    LAOPINIONPLAY

    El candidato a concejal por la lista HECHOS, Donato Cignoli, dedicó su columna en el programa Doble Discurso (La Opinión Play) a cuestionar la postura del Gobierno Nacional frente a los reclamos del sector de la discapacidad. Según explicó, incluso desde una mirada liberal, la falta de prioridad en esta problemática es un error.

    A las bajas se suman 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.

    Suspensión masiva de pensiones no contributivas: ¿Qué hacer si llega la notificación en Pergamino?
    Milei hablará en cadena nacional a las 21:00hs
    Vuelven las cadenas nacionales

    Casa Rosada: Milei hablará esta noche sobre déficit cero y vetos a leyes opositoras

    La historia

    “Esta historia comienza en 2023. Durante la gestión Massa, la inflación fue del 211%, mientras que el nomenclador de los prestadores de discapacidad aumentó solo un 82%. Ese año los prestadores quedaron 129 puntos por debajo de la inflación. El problema es que el sector no pudo recuperarse de ese ‘massazo’ y ese sigue siendo el drama”, señaló.

    Cignoli reconoció que en la gestión Milei hubo avances, como la actualización de las pensiones por inflación y la implementación de auditorías que detectaron pensiones irregulares. Sin embargo, advirtió que la cuestión presupuestaria sigue limitando las soluciones:

    El presupuesto

    “El 70% del presupuesto nacional se destina a seguridad social y otro 10% al pago de deuda pública. Es decir, casi el 80% es intocable. Antes eso se cubría con emisión monetaria, pero hoy no se hace para evitar inflación. El margen de acción es mínimo”.

    El dirigente planteó que, en este contexto, se deberían reasignar partidas desde áreas como defensa, trabajo o transporte, o bien reducir el aumento de los planes sociales:

    “Si no tenés de dónde sacar plata, primero pensá en la discapacidad, porque son personas que no pueden hacer muchas cosas por su cuenta. Luego el jubilado. Pero claramente el planero no debería estar primero. Yo, como pagador de impuestos, quiero que mi plata vaya a la gente con discapacidad”.

    Donato Cignoli candidato
    Donato Cignoli es actual candidato a concejal en tercer término de la lista de HECHOS de Pergamino

    Donato Cignoli es actual candidato a concejal en tercer término de la lista de HECHOS de Pergamino

    También criticó que el presidente no haya tomado personalmente el tema:

    “Hubo impericia. Dejó el asunto en manos de la oposición más irresponsable del mundo. En su proyecto de nueva ley de discapacidad, el kirchnerismo plantea sumar entre 400 y 900 mil nuevas personas por cambiar la definición de discapacidad y así quebrar el sistema. Con un sistema quebrado, lo usan como bandera electoral”.

    Para Cignoli, la combinación de falta de decisión política y juego electoral de la oposición deja al sector en una situación de vulnerabilidad extrema.

    Embed - LaOpinionPlay on Instagram: " La tensa relación entre el Gobierno nacional y las pensiones por discapacidad. ¿Qué salida podemos encontrar?"

    Posteo en Facebook

    Cignoli tambien realizó un posteo en Facebook. apuntando a que el gobierno se equivoco.

    ¡Ah! Y me olvidaba mencionar: Este error salpica y ensucia lo que se hizo bien. «Motosierra» significaba que el Estado fuese eficiente, que se desburocratizara, que se eliminasen trámites, que se eliminaran los «kioscos de la política» que le entorpecen la vida a la gente. A partir de este error la motosierra empieza a adquirir otro significado. Todo lo que se hizo bien ya no importará.

    El gobierno se equivocó.

    Embed
    Suspensión masiva de pensiones no contributivas: ¿Qué hacer si llega la notificación en Pergamino?

    Casa Rosada: Milei hablará esta noche sobre déficit cero y vetos a leyes opositoras

    Baradero: "Esos baches son míos": el insólito reclamo del intendente Esteban Sanzio

    Finalmente, la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 se realizará con normalidad en septiembre

    El INTA San Pedro pone en marcha el servicio de alarma para el control de heladas

    Tenis: Candela Vázquez brilla en los Panamericanos Junior: semifinalista en singles y finalista en dobles

    San Nicolás amplía el RIGI local con beneficios para bancos que financien grandes inversiones

    San Nicolás tendrá un nuevo cine que incluye con tres salas y tecnología de última generación

    San Nicolás realiza campaña de recolección de residuos electrónicos el 20 de agosto

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido

    Tenis: Candela Vázquez brilla en los Panamericanos Junior: semifinalista en singles y finalista en dobles

    Tenis: Candela Vázquez brilla en los Panamericanos Junior: semifinalista en singles y finalista en dobles

    Esteban Sanzio y sus baches de Baradero

    Baradero: "Esos baches son míos": el insólito reclamo del intendente Esteban Sanzio
    Al momento de la planificación, los viajeros argentinos suelen utilizar la Inteligencia Artificial para investigar sobre destinos y la mejor época para visitarlos.
    Tendencias

    ¿La Inteligencia Artificial se transforma en la nueva influencer de viajes?

    Donato Cignoli en los estudios de La Opinión Play

    Donato Cignoli: "El Gobierno Nacional se equivoca con la discapacidad y muestra impericia en el tema"

    Lecturas que acompañan en los momentos que más importan: invitan a acercar un libro en la Feria del Libro Pergamino.
    Pergamino

    Invitan a una colecta de libros para la Cooperadora del Hospital San José

    Se invita a participar de la actividad de este sábado que será de prevención de suicidio.

    San Cayetano: una fiesta que continúa con encuentros para curar, cuidar y compartir