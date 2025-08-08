Casa Rosada: Milei hablará esta noche sobre déficit cero y vetos a leyes opositoras

El Presidente grabará el mensaje en Casa Rosada y lo emitirá a las 21. Explicará por qué vetó aumentos y beneficios, y ratificará que frenará cualquier medida que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. El anuncio de la cadena fue realizado este mediodía por el vocero presidencial.

Javier Milei reaparecerá esta noche a las 21 por cadena nacional, con un mensaje grabado en la Casa Rosada. El objetivo: reforzar su estrategia de “amurallar” el déficit cero y defender la política monetaria frente a las recientes embestidas opositoras en el Congreso.

Según confirmaron altas fuentes oficiales, el mandatario detallará las razones detrás de sus últimos tres vetos: el aumento de jubilaciones, la nueva moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Para el Gobierno, estas medidas implicaban un gasto extra equivalente al 2,88% del PBI.

La explicación llega en un contexto de tensión legislativa. Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó proyectos que aumentan salarios en el sector pediátrico —incluido el Hospital Garrahan— y refuerzan el financiamiento universitario, además de anular varios decretos del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las iniciativas aún deben pasar por el Senado.

Decretos cuestionados

Entre los decretos cuestionados por la oposición figuran la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, modificaciones en el INTA y el INTI, cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos y la reestructuración de institutos culturales.

Milei ratificará que frenará con nuevos vetos cualquier norma que, a su juicio, ponga en riesgo el superávit fiscal. “Algo que puede parecer negativo ahora, es mejor para el futuro”, anticipan en Casa Rosada.

Anuncio del vocero presidencial

La grabación del mensaje está prevista para las 18 en Balcarce 50, por ahora sin ministros presentes, aunque esa decisión podría modificarse a último momento. El anuncio de la cadena fue realizado este mediodía por el vocero presidencial, Manuel Adorni.