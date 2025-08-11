Suspensión masiva de pensiones no contributivas: ¿Qué hacer si llega la notificación en Pergamino?

A las bajas se suman 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.

El Gobierno nacional suspendió 110.592 Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral tras detectar irregularidades en auditorías de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad). Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni , se encontraron casos de documentación duplicada, estudios médicos falsos y beneficiarios que no cumplían con los requisitos.

A las bajas se suman 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias. Desde el Ejecutivo aseguran que la investigación apunta a desarticular un “esquema de corrupción masivo” que habría comenzado en la gestión de Néstor Kirchner y que generaba un desvío estimado de 1.000 millones de dólares anuales.

Ante la posibilidad de que beneficiarios locales reciban la notificación de suspensión, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad activó un plan de contingencia para brindar información, asesoramiento y acompañamiento. El objetivo es que las personas afectadas puedan presentar el descargo correspondiente y evitar la pérdida del beneficio.

El Consejo difundió una guía con los pasos a seguir:

*Redactar una nota solicitando la rehabilitación de la pensión.

*Firmar la nota (titular o apoyo legal).

*Incluir datos actualizados de contacto y domicilio.

Adjuntar: Certificado Único de Discapacidad (CUD), historia clínica actualizada, estudios médicos recientes, fotocopia del DNI.

Enviar la documentación por:

*Correo electrónico: [email protected]

*En forma presencial: Anses Pergamino – Peatonal San Nicolás 623.

Si no asististe a la auditoría

Aún es posible justificar la inasistencia para evitar la suspensión automática. Hay que comunicarse con Andis por:

*Teléfonos: (011) 4379-7630 / 7631 (lunes a viernes de 8 a 16 hs)

*WhatsApp: 11-3910-1010

*Correos electrónicos: [email protected] / [email protected]

Casos con documentación pendiente

Si asististe al operativo pero no entregaste todo lo requerido, tenés 30 días para completarlo. Podés presentar la documentación en: Anses Pergamino (Peatonal San Nicolás 623); en la oficina del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad (Tucumán 265). Debés llevar DNI, CUD e historia clínica completa para que el trámite sea válido.

Esta información es clave para que ningún beneficiario pergaminense pierda el acceso a una pensión que, cuando corresponde, es un derecho fundamental