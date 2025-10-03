Día del Odontólogo: la celebración de una profesión y el compromiso del Colegio pergaminense

El Día del Odontólogo se celebra cada 3 de octubre en la Argentina en honor a los profesionales que se dedican a la salud dental y a la prevención de enfermedades bucales.

El Día del Odontólogo se celebra cada 3 de octubre en la Argentina en honor a los profesionales que se dedican a la salud dental y a la prevención de enfermedades bucales. La fecha recuerda la fundación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), el 3 de octubre de 1917 en Santiago de Chile.

El Círculo Odontológico Pergamino, pilar de la profesión y la comunidad

Fue el doctor Raúl Loustalán, durante un Congreso de Odontología en Buenos Aires en 1925, quien impulsó la iniciativa de dedicar una jornada especial a esta profesión. Desde entonces, cada año se rinde homenaje a quienes trabajan por la salud de la boca y la sonrisa.

En Pergamino, la institución que nuclea a los profesionales es el Colegio de Odontólogos del Distrito VI, con sede en calle Pinto 440. Representa a más de 700 odontólogos de 15 localidades de la región, entre ellas Pergamino, Colón, Rojas, Junín, San Pedro y San Nicolás. Su presidenta, Ana Sorrentino, explicó: “El Colegio tiene a su cargo el control de la matrícula. Es una institución paraestatal, o sea que el Estado delega en los propios profesionales el control de la profesión. Cualquier colega que se recibe y decide ejercer, tiene que pasar por el distrito correspondiente a matricularse, siempre con un título habilitante”.

El Colegio de Odontólogos desarrolla su labor de manera articulada con el Círculo Odontológico de Pergamino.

“El tema de la capacitación es un objetivo que tenemos en común. Como el Círculo cuenta con una clínica, se firmó un convenio para que las capacitaciones prácticas puedan desarrollarse allí”, señaló Sorrentino.

En cuanto a los aranceles, detalló que si bien la negociación corresponde al Círculo, ambos espacios trabajan en conjunto para defender los intereses de los profesionales.

“Durante muchos años los aranceles se actualizaban una vez al año, pero con la crisis inflacionaria de los últimos años se comenzaron a actualizar en dos oportunidades anuales”, puntualizó.

Desafíos de la profesión

Uno de los principales problemas que atraviesan los odontólogos hoy es la relación con las obras sociales y prepagas.

“Las prepagas le cobran un monto elevado a los afiliados, pero lo que nos pagan a los profesionales es una miseria. Este es un problema estructural y no es de ahora. En contadas oportunidades pude trabajar por obra social o prepaga en más de 35 años de profesión”, expresó Sorrentino.

En este escenario, destacó la labor de la subcomisión de contratos, encargada de velar por los intereses de los profesionales y buscar acuerdos que se acerquen a los aranceles mínimos fijados por el Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires.

Salud bucal y comunidad

Más allá del control profesional, el Colegio también impulsa una intensa tarea en la comunidad.

“Lo que siempre permanece es el trabajo con las escuelas, que nos convocan para hacer talleres con los chicos. También recibimos donaciones de la firma GUM con material que llevamos a las actividades educativas”, detalló la presidenta.

El Colegio ha organizado seminarios de salud bucal con residentes del Hospital, y trabaja en conjunto con pediatras y obstetras para concientizar sobre la importancia de la salud bucal como parte integral de la salud general.

“Hay infecciones de la boca que traen sintomatología y problemas en otras partes del cuerpo”, remarcó Sorrentino.

Un día para reconocer y valorar

Cada 3 de octubre se celebra a los odontólogos, profesionales que cuidan la sonrisa y la salud integral de las personas. En Pergamino y la región, el Colegio de Odontólogos del Distrito VI se constituye como una institución clave no solo para la regulación del ejercicio profesional, sino también para fortalecer la capacitación continua y acercar la odontología a la comunidad.