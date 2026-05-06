Arrecifes: Proyecto educativo une historia, arte y tecnología en la Estación del Ferrocarril

El coordinador de los talleres culturales, Emerson Hanley, que depende de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, impulsa una iniciativa junto a estudiantes de 6° año de Multimedios de la Escuela de Educación Técnica Nº 1.

Un innovador proyecto educativo y cultural comienza a tomar forma en la ciudad, combinando historia, arte y tecnología con el objetivo de poner en valor el patrimonio ferroviario. La propuesta involucra a estudiantes, artistas y el municipio de Arrecifes en una experiencia interactiva pensada para toda la comunidad.

La iniciativa es impulsada por el coordinador de los talleres culturales, Emerson Hanley, en articulación con la Dirección de Cultura de la Municipalidad. En este caso, el trabajo se desarrolla junto a estudiantes de 6° año de la orientación Multimedios de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, quienes aportan sus conocimientos en diseño, comunicación y herramientas digitales.

El eje central del proyecto es la revalorización de una colección de trenes en escala creados por el artista local Ernesto Vellón. Estas piezas, consideradas verdaderas obras de arte, forman parte del patrimonio cultural de la ciudad y actualmente se encuentran exhibidas en la Estación del Ferrocarril gracias al aporte de la familia del artista.

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la incorporación de tecnología mediante códigos QR. Cada modelo de tren contará con un código que permitirá a los visitantes acceder, a través de sus teléfonos celulares, a información detallada sobre la pieza, su historia, características técnicas y contexto.

De esta manera, el proyecto no solo busca exhibir las maquetas, sino también enriquecer la experiencia del público a través de una narrativa digital construida por los propios estudiantes. El trabajo incluye investigación, producción de contenidos y desarrollo de recursos visuales, integrando múltiples disciplinas.

Una muestra abierta para disfrutar en comunidad

La presentación oficial del proyecto se llevará a cabo en la Estación del Ferrocarril, donde se exhibirán las máquinas en un entorno que refuerza el valor simbólico de la iniciativa. El espacio elegido no es casual: se trata de un lugar emblemático vinculado a la historia ferroviaria local.

Desde la organización destacaron que la propuesta está pensada como una experiencia accesible para toda la comunidad, invitando a vecinos y visitantes a conocer, aprender y disfrutar. La combinación de arte, educación y tecnología convierte a esta muestra en una oportunidad única para redescubrir una parte fundamental de la identidad local.