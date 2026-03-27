Detuvieron a dos ladrones que robaron en una casa del barrio Jorge Newbery

Los ladrones aprehendidos por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local tenían en su poder los elementos sustraídos en la vivienda del barrio Jorge Newbery.

Los ladrones aprehendidos por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local tenían en su poder los elementos sustraídos en la vivienda del barrio Jorge Newbery.

La Policía esclareció en pocas horas un robo ocurrido en una vivienda del barrio Jorge Newbery, donde dos ladrones forzaron una puerta de ingreso y sustrajeron herramientas y otros elementos. Dos jóvenes fueron aprehendidos durante un operativo realizado en inmediaciones de las vías del ferrocarril y quedaron a disposición judicial.

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El procedimiento se inició durante la mañana de este jueves, alrededor de las 11:30, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de Chacabuco y Mandarino luego de un llamado que alertaba sobre un ilícito contra la propiedad.

En ese lugar se entrevistaron con una mujer de 58 años, quien explicó que al regresar a su domicilio advirtió que desconocidos habían violentado la puerta principal de acceso a la vivienda y, tras ingresar, se apoderaron de distintos elementos de la propiedad.

Entre los objetos denunciados como sustraídos se encontraban un alargue de aproximadamente 30 metros y cuchillas con cabo de madera, además de otros elementos de uso doméstico que la víctima detectó faltantes al revisar el interior de la propiedad.

Mientras los uniformados realizaban las primeras actuaciones, vecinos del sector aportaron datos clave sobre los posibles autores del hecho. Según relataron testigos, dos hombres habían sido vistos retirándose del lugar con características coincidentes con las luego utilizadas en el operativo de búsqueda.

Con esa información, minutos más tarde, cerca de las 12:40, personal de la brigada motorizada de la Unidad de Policía de Prevención Local desplegó una recorrida preventiva en la zona de Namuncurá y las vías del ferrocarril.

Interceptaron a los ladrones

Durante ese patrullaje, los agentes localizaron a dos sospechosos de 23 y 28 años, cuyas características coincidían con las aportadas por los testigos, por lo que procedieron a interceptarlos e identificarlos.

Al momento de la requisa, los policías hallaron en poder de ambos parte de los elementos denunciados como robados. Posteriormente, los objetos fueron exhibidos a la damnificada, quien los reconoció de inmediato como pertenecientes a su vivienda.

A partir de ese hallazgo, ambos sospechosos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron imputados en una causa caratulada como robo.

La investigación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, quien avaló el procedimiento policial, dispuso las actuaciones de rigor, el secuestro formal de los elementos recuperados y la remisión de los aprehendidos a la Comisaría Tercera.

Fuentes policiales indicaron que la rápida respuesta operativa fue posible por el aporte inmediato de vecinos y por el patrullaje preventivo desplegado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) en sectores cercanos al lugar del hecho.