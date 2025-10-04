sábado 04 de octubre de 2025
    • Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina: importante trabajo preventivo se lleva a cabo en Pergamino

    Personal de la Municipalidad de Pergamino recorre los barrios para concientizar sobre Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina.

    4 de octubre de 2025 - 11:22
    Se trabaja para prevenir casos de Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina.

    El Municipio de Pergamino, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Saneamiento Ambiental, desarrolló en el barrio Jorge Newbery una nueva jornada de concientización y prevención vinculada a dos enfermedades que requieren especial atención: el Dengue y la Fiebre Hemorrágica Argentina.

    La violencia juvenil no se limita a peleas físicas sino que abarca el acoso verbal, psicológico, sexual y el bullying sistemático.
    Salud y bienestar

    La violencia entre los jóvenes y el bullying se pueden mitigar mediante prácticas contemplativas
    Llega la nueva edición de Alimenta tu mundo en San Nicolás para las escuelas.

    San Nicolás: inicia la campaña "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables en las escuelas

    Recorriendo los barrios de Pergamino

    Promotores de salud y equipos técnicos recorrieron las viviendas del sector, entregando material informativo, realizando tomas de muestras y dialogando con los vecinos para responder consultas y compartir medidas de prevención.En el caso del Dengue, se remarcó la necesidad de descartar todo recipiente que acumule agua estancada, ya que se convierte en el principal criadero del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad.

    A su vez, se brindaron detalles sobre la Fiebre Hemorrágica, su forma de transmisión y la importancia de reforzar los cuidados especialmente en áreas rurales y periurbanas. “Estas acciones territoriales permiten un contacto directo con la comunidad, lo que facilita que cada vecino pueda involucrarse en la construcción de una salud pública más sólida y preventiva”, destacaron desde la Secretaría de Salud.

    Concientizar en todo momento

    Con estas iniciativas, el Municipio reafirma su compromiso de trabajar junto a la ciudadanía en la promoción de hábitos preventivos que contribuyan al cuidado de la salud de toda la población.

    La violencia entre los jóvenes y el bullying se pueden mitigar mediante prácticas contemplativas

    San Nicolás: inicia la campaña "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables en las escuelas

    Sábado 4 de octubre - Versión PDF
