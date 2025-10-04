Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina: importante trabajo preventivo se lleva a cabo en Pergamino

El Municipio de Pergamino, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Saneamiento Ambiental, desarrolló en el barrio Jorge Newbery una nueva jornada de concientización y prevención vinculada a dos enfermedades que requieren especial atención: el Dengue y la Fiebre Hemorrágica Argentina.

Recorriendo los barrios de Pergamino Promotores de salud y equipos técnicos recorrieron las viviendas del sector, entregando material informativo, realizando tomas de muestras y dialogando con los vecinos para responder consultas y compartir medidas de prevención.En el caso del Dengue, se remarcó la necesidad de descartar todo recipiente que acumule agua estancada, ya que se convierte en el principal criadero del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad.

A su vez, se brindaron detalles sobre la Fiebre Hemorrágica, su forma de transmisión y la importancia de reforzar los cuidados especialmente en áreas rurales y periurbanas. “Estas acciones territoriales permiten un contacto directo con la comunidad, lo que facilita que cada vecino pueda involucrarse en la construcción de una salud pública más sólida y preventiva”, destacaron desde la Secretaría de Salud.

Concientizar en todo momento Con estas iniciativas, el Municipio reafirma su compromiso de trabajar junto a la ciudadanía en la promoción de hábitos preventivos que contribuyan al cuidado de la salud de toda la población.

