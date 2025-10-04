Una pergaminense ganó $2 millones en Los 8 escalones y los destinará a su emprendimiento local

Valeria Mantuano , empleada y vecina de la ciudad, se consagró ganadora en el popular programa de preguntas y respuestas Los 8 escalones , emitido por El Trece y actualmente conducido por Carolina “Pampita” Ardohain . El pasado viernes 3, Valeria logró imponerse ante sus competidores y se llevó un premio de dos millones de pesos, que ya anunció serán invertidos en su emprendimiento gastronómico: Gardenparrilla.

Durante la emisión, Mantuano se destacó por sus conocimientos en una amplia variedad de temas, respondiendo correctamente la mayor cantidad de preguntas formuladas por un panel de expertos especializados en historia, ciencia, arte, cultura general y actualidad.

Acompañada en el estudio por su madre Gladys, su padre Carlos y su hija Tatiana Habbaby, Valeria compartió con emoción lo que significó para ella participar y ganar:

“Me anoté y me quisieron venir a buscar, pero yo estaba trabajando. Tuvimos que postergar la grabación para dos días después, que fue el viernes 29 de septiembre (el programa se emitió este viernes). Ese día se grabaron dos programas y yo salí en el segundo. Mi motivación para presentarme fue visibilizar y seguir apostando a mi emprendimiento, Gardenparrilla”, contó la ganadora.

La convecina resaltó la importancia del premio para impulsar su proyecto personal, que viene creciendo en la ciudad y representa una apuesta familiar al trabajo independiente y al rubro gastronómico.

Los 8 escalones es uno de los programas más vistos de la televisión argentina, y cada edición convoca a participantes de todo el país que buscan no solo llevarse el gran premio en efectivo, sino también cumplir sueños y proyectos personales. En este caso, el triunfo de Valeria no solo fue motivo de celebración para su familia, sino también un orgullo para quienes la conocen y la han acompañado en distintos momentos de su vida.