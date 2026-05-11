lunes 11 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Salto: Sé Turista en tu Ciudad, una nueva jornada de turismo rural reunió a decenas de vecinos

    Unos 60 participantes recorrieron El Crisol y Gahan en una propuesta gratuita que invita a redescubrir el patrimonio cultural y natural del partido de Salto.

    11 de mayo de 2026 - 11:12
    Se llevó a cabo una nueva edición del programa Sé Turista en tu Ciudad.

    Se llevó a cabo una nueva edición del programa Sé Turista en tu Ciudad.

    saltoenred

    A pesar de las bajas temperaturas y las intensas ráfagas de viento, en la ciudad de Salto, cerca de 60 vecinos participaron este fin de semana de una nueva edición del programa “Sé Turista en tu Ciudad”, una iniciativa municipal que busca acercar a la comunidad a los paisajes, la historia y las tradiciones que forman parte de la identidad rural del distrito.

    Lee además
    Secuestran en Salto un automóvil por alcoholemia positiva y ruidos molestos.

    Secuestran un auto en Salto por alcoholemia positiva y música a alto volumen en la vía pública
    Continúa funcionando el Banco de Medicamentos Solidario, una iniciativa que promueve la colaboración entre vecinos y vecinas para acompañar a quienes necesitan acceder a tratamientos médicos.

    Banco de Medicamentos Solidario: vecinos de Salto continúan acercando donaciones al Hospital

    Turismo rural para conocer la historia y los paisajes del partido

    La actividad comenzó en horas de la mañana en la Plaza San Martín, punto de encuentro habitual de esta propuesta que viene consolidándose como una de las iniciativas más valoradas por los vecinos. Desde allí partió una caravana integrada por doce vehículos particulares y el transporte dispuesto por el Municipio para facilitar la participación de quienes no contaban con movilidad propia.

    El recorrido permitió a los asistentes internarse en algunos de los sectores más representativos del ámbito rural local, combinando naturaleza, historia y tradiciones. En cada parada, los participantes tuvieron la oportunidad de observar paisajes característicos, realizar caminatas y compartir una experiencia distinta, orientada a fortalecer el vínculo con el territorio.

    La actividad estuvo guiada por el director de Turismo Municipal, Fabián Valaco, quien brindó explicaciones sobre el origen de los lugares visitados, sus particularidades geográficas y el valor cultural que poseen para la comunidad.

    El Crisol y Gahan, dos destinos con identidad propia

    Uno de los puntos destacados del itinerario fue el Paraje El Crisol, un sitio de gran riqueza histórica y simbólica para la región. Allí, los participantes pudieron conocer aspectos vinculados con el desarrollo de la producción agropecuaria y con la vida de las familias que forjaron la identidad del campo bonaerense.

    Posteriormente, la excursión continuó hacia la localidad de Gahan, un pueblo que conserva intacto el espíritu de las pequeñas comunidades rurales. Sus calles tranquilas, construcciones tradicionales y el fuerte sentido de pertenencia de sus habitantes lo convierten en un destino ideal para quienes buscan reconectarse con la historia y las costumbres del interior.

    Durante la visita, los vecinos recorrieron distintos sectores del pueblo y escucharon relatos sobre sus orígenes, su evolución y el rol que desempeñó en el crecimiento del partido.

    Sé Turista en tu Ciudad sigue sumando vecinos y prepara el último recorrido

    El programa “Sé Turista en tu Ciudad” se ha transformado en una herramienta clave para promover el turismo local y poner en valor los recursos patrimoniales, culturales y naturales del distrito. Además de fomentar el conocimiento del territorio, la iniciativa fortalece el sentido de identidad y pertenencia entre los habitantes.

    La participación sostenida en cada edición demuestra el creciente interés de la comunidad por descubrir lugares muchas veces desconocidos, pero cargados de historia y significado. A lo largo del ciclo, cientos de personas ya formaron parte de los distintos recorridos organizados por el área de Turismo.

    Desde el Municipio adelantaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles del último paseo previsto para esta temporada, con una nueva propuesta que promete convocar a vecinos de todas las edades interesados en seguir explorando los rincones más emblemáticos del partido.

    Temas
    Seguí leyendo

    Secuestran un auto en Salto por alcoholemia positiva y música a alto volumen en la vía pública

    Banco de Medicamentos Solidario: vecinos de Salto continúan acercando donaciones al Hospital

    Salto: Andrea Gianini fue distinguida en Diputados por su trabajo en inclusión

    Salto: Juegos Bonaerenses, abren la inscripción para disciplinas culturales en toda la provincia

    "Bebe y Disfruta": estudiantes de Salto concretaron un proyecto que mejora el espacio público

    Rojas: Un jardín que abraza historias de vida en el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal

    Baradero: Taller gratuito de inglés y apoyo escolar para adolescentes en la Casa de las Juventudes

    Ramallo debate la rendición 2025 entre denuncias por falta de transparencia y una deuda millonaria

    Museo Paleontológico San Pedro incorpora un valioso libro histórico del INTA con publicaciones de 1965 a 1971

    San Pedro: Recuperan media tonelada de leña robada tras un allanamiento positivo en La Tosquera

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En el Jardín de los Abrazos del servicio de Neonatología, se colocaron piezas de cerámica con los nombres de bebés que pasaron por la Neo de nuestro Hospital Municipal.

    Rojas: Un jardín que abraza historias de vida en el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Ministerio de Mujeres y Diversidad, a través de la Casa de la Provincia de Buenos Aires con sede en Zárate, informa sobre el avance en la organización del V Congreso “Políticas para la Igualdad.

    Zárate: la Casa de la Provincia de Buenos Aires será sede del V Congreso "Políticas para la Igualdad"
    En el Jardín de los Abrazos del servicio de Neonatología, se colocaron piezas de cerámica con los nombres de bebés que pasaron por la Neo de nuestro Hospital Municipal.

    Rojas: Un jardín que abraza historias de vida en el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal

    Se llevó a cabo una nueva edición del programa Sé Turista en tu Ciudad.

    Salto: Sé Turista en tu Ciudad, una nueva jornada de turismo rural reunió a decenas de vecinos

    La Casa de las Juventudes invita a participar del Taller de Inglés y Apoyo Escolar, una propuesta gratuita destinada a jóvenes de entre 14 y 17 años, orientada a fortalecer el aprendizaje del idioma de manera dinámica, accesible y acompañada.

    Baradero: Taller gratuito de inglés y apoyo escolar para adolescentes en la Casa de las Juventudes

    La rendición de cuentas del ejercicio 2025 del Municipio de Ramallo y del Hospital José María Gomendio será tratada el próximo lunes 11 de mayo en una sesión especial del Concejo Deliberante que promete un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición. 

    Ramallo debate la rendición 2025 entre denuncias por falta de transparencia y una deuda millonaria