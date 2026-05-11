Salto: Sé Turista en tu Ciudad, una nueva jornada de turismo rural reunió a decenas de vecinos

A pesar de las bajas temperaturas y las intensas ráfagas de viento, en la ciudad de Salto , cerca de 60 vecinos participaron este fin de semana de una nueva edición del programa “Sé Turista en tu Ciudad”, una iniciativa municipal que busca acercar a la comunidad a los paisajes, la historia y las tradiciones que forman parte de la identidad rural del distrito.

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La actividad comenzó en horas de la mañana en la Plaza San Martín, punto de encuentro habitual de esta propuesta que viene consolidándose como una de las iniciativas más valoradas por los vecinos. Desde allí partió una caravana integrada por doce vehículos particulares y el transporte dispuesto por el Municipio para facilitar la participación de quienes no contaban con movilidad propia.

El recorrido permitió a los asistentes internarse en algunos de los sectores más representativos del ámbito rural local, combinando naturaleza, historia y tradiciones. En cada parada, los participantes tuvieron la oportunidad de observar paisajes característicos, realizar caminatas y compartir una experiencia distinta, orientada a fortalecer el vínculo con el territorio.

La actividad estuvo guiada por el director de Turismo Municipal, Fabián Valaco, quien brindó explicaciones sobre el origen de los lugares visitados, sus particularidades geográficas y el valor cultural que poseen para la comunidad.

El Crisol y Gahan, dos destinos con identidad propia

Uno de los puntos destacados del itinerario fue el Paraje El Crisol, un sitio de gran riqueza histórica y simbólica para la región. Allí, los participantes pudieron conocer aspectos vinculados con el desarrollo de la producción agropecuaria y con la vida de las familias que forjaron la identidad del campo bonaerense.

Posteriormente, la excursión continuó hacia la localidad de Gahan, un pueblo que conserva intacto el espíritu de las pequeñas comunidades rurales. Sus calles tranquilas, construcciones tradicionales y el fuerte sentido de pertenencia de sus habitantes lo convierten en un destino ideal para quienes buscan reconectarse con la historia y las costumbres del interior.

Durante la visita, los vecinos recorrieron distintos sectores del pueblo y escucharon relatos sobre sus orígenes, su evolución y el rol que desempeñó en el crecimiento del partido.

Sé Turista en tu Ciudad sigue sumando vecinos y prepara el último recorrido

El programa “Sé Turista en tu Ciudad” se ha transformado en una herramienta clave para promover el turismo local y poner en valor los recursos patrimoniales, culturales y naturales del distrito. Además de fomentar el conocimiento del territorio, la iniciativa fortalece el sentido de identidad y pertenencia entre los habitantes.

La participación sostenida en cada edición demuestra el creciente interés de la comunidad por descubrir lugares muchas veces desconocidos, pero cargados de historia y significado. A lo largo del ciclo, cientos de personas ya formaron parte de los distintos recorridos organizados por el área de Turismo.

Desde el Municipio adelantaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles del último paseo previsto para esta temporada, con una nueva propuesta que promete convocar a vecinos de todas las edades interesados en seguir explorando los rincones más emblemáticos del partido.