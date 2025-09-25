jueves 25 de septiembre de 2025
    • Un automóvil volcó tras rozar a un vehículo estacionado en calle Magallanes

    Una ambulancia de Same trasladó con traumatismos de consideración a un chofer de remis de 62 años que volcó en el barrio Centenario.

    25 de septiembre de 2025 - 12:18
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    Un chofer de remises de 62 años de edad fue trasladado con lesiones de consideración al Hospital San José tras protagonizar un vuelco al mando del automóvil en el que circulaba en la mañana de este jueves en el barrio Centenario.

    La mañana de este jueves se registró un impactante siniestro vial en calle Magallanes al 500, entre Alvear y San Nicolás, a pocos metros del ingreso a la Escuela Secundaria N°14 (ex ESB 15). Un automóvil Chevrolet Corsa terminó volcado luego de rozar a un vehículo estacionado, lo que generó la intervención de distintos servicios de emergencia.

    De acuerdo a las primeras informaciones, el Chevrolet Corsa era conducido por un hombre que, por causas que aún no fueron determinadas, perdió el control del rodado en plena circulación. En su trayecto, el auto impactó contra un Fiat Cronos gris que se encontraba correctamente estacionado en la cuadra, para finalmente terminar volcado sobre la calzada.

    volco un auto en magallanes al 500 001

    Intervención de la ambulancia de Same

    El accidente motivó un rápido despliegue de brigadas de rescate, personal de la Patrulla Urbana, efectivos policiales y una ambulancia del SAME. Cuando los equipos arribaron al lugar, el conductor ya había logrado salir por sus propios medios del habitáculo. De todas maneras, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital San José para recibir una atención médica más completa y descartar lesiones de consideración.

    volco un auto en magallanes al 500 002

    La zona permaneció parcialmente interrumpida al tránsito durante el procedimiento de asistencia y el retiro de los vehículos involucrados, lo que generó demoras en una arteria muy transitada, especialmente en horario escolar.

    Los investigadores tratan de establecer si la pérdida de control se debió a una maniobra brusca, una falla mecánica o algún otro factor que derivó en el siniestro.

    volco un auto en magallanes al 500 003

