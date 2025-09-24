miércoles 24 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: murió la mujer baleada por su hijo en el violento ataque de B° José Ingenieros

    Tras más de un mes en terapia intensiva, falleció Ana Benedito, de 72 años, herida por su hijo Lucas Somoza con arma de fuego en San Nicolás.

    24 de septiembre de 2025 - 10:10
    Tras un mes, murió la mujer atacada por su hijo con arma de fuego en San Nicolás.

    Diario El Norte

    Luego de más de treinta días internada en terapia intensiva, falleció Ana María Benedito, de 72 años, quien había resultado gravemente herida por su hijo Lucas Somoza en un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio José Ingenieros de San Nicolás.

    El hecho se produjo cuando Somoza, de 44 años, en medio de un brote irracional vinculado al consumo de drogas, con un arma de fuego disparó contra su amigo Nazareno Sigali (25) y contra su propia madre, antes de gatillarse en la cabeza. Sigali logró recuperarse de sus lesiones, pero tanto el agresor como Benedito permanecieron desde entonces en estado crítico.

    La reconstrucción del caso y del único responsable del ataque

    El fiscal Julio Tanús, titular de la UFI N.° 3, confirmó que el caso está totalmente esclarecido gracias a los testimonios coincidentes de la víctima sobreviviente, familiares y otros testigos. Aunque aún se esperan los resultados de las pericias de dermotest, la fiscalía no tiene dudas de que Somoza fue el único autor de los disparos.

    El atacante continúa en estado crítico, con pérdida de masa encefálica producto del disparo autoinfligido. La Justicia lo imputó por los delitos de “homicidio doblemente agravado por el uso de armas y por el vínculo” en perjuicio de su madre y por “homicidio agravado por el uso de armas en grado de tentativa” contra Sigali.

    La tragedia dejó marcada a la comunidad de San Nicolás, que sigue conmovida por un caso atravesado por la violencia y las adicciones.

