viernes 26 de septiembre de 2025
    • Robaron una bicicleta que estaba atada con linga en cercanías de un local

    A la empleada de un comercio de inmediaciones de San Nicolás Norte y Echevarría la despojaron del rodado que estaba asegurado en una columna de alumbrado de esa esquina.

    26 de septiembre de 2025 - 11:17
    La bicicleta robada estaba atada con cadena y candado en la vía pública sobre calle Tropero Chapero.

    La bicicleta robada estaba atada con cadena y candado en la vía pública sobre calle Tropero Chapero.

    Una joven denunció en la Comisaría Primera el robo de su bicicleta en calle San Nicolás Norte, donde la había dejado atada con cadena y candado a un poste de luz. Al regresar, cerca del mediodía, descubrió que el rodado había sido sustraído. No había cámaras de seguridad ni testigos en la zona.

    El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando la víctima, de 22 años, dejó estacionada su bicicleta marca Fire Bird, rodado 29, de color negro, azul y blanco, asegurada con cadena y candado a un poste en inmediaciones de calle Tropero Chapero al 2100.

    Evidenció el robo

    Al regresar alrededor de las 12:45, constató que el rodado había sido robado, pese a las medidas de seguridad adoptadas. La damnificada aseguró que no cuenta con seguro ni pudo aportar datos sobre posibles sospechosos, y que en el lugar tampoco hay cámaras de videovigilancia que permitan reconstruir lo sucedido.

    La denuncia fue radicada en sede policial y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 dispuso la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), además de remitir las actuaciones a la Fiscalía N° 2 por corresponder la competencia.

    El robo de bicicletas se ha vuelto un delito reiterado en Pergamino, con numerosos casos registrados en la vía pública, a pesar de que las víctimas adoptan recaudos como cadenas, candados y trabas especiales. La falta de cámaras de seguridad en distintos sectores de la ciudad dificulta el esclarecimiento de este tipo de episodios.

