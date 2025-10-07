Despistó y volcó un camión cargado de papas que quedaron esparcidas en la autopista y la banquina

El camión despistó y volcó a la altura del kilómetro 206 de la autopista de la ruta 8 este martes alrededor de las 5:00.

El chofer de un camión cargado con papas perdió el control del vehículo y despistó y volcó en la autopista de la ruta nacional 8 a la altura de la localidad de Urquiza en la madrugada de este martes; según lo reportaron autoridades policiales.

Un camión que transportaba una carga de papas protagonizó un siniestro vial en la madrugada de este martes sobre la autopista de la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 206, en jurisdicción de Pergamino.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando por causas que se tratan de establecer, el camión Mercedes Benz Atego blanco despistó y volcó sobre la calzada tras despistarse mientras circulaba en sentido ascendente.

El vehículo era conducido por un hombre de 28 años, oriundo de la localidad bonaerense de Villa de Mayo (partido de Malvinas Argentinas), quien resultó ileso a pesar de la magnitud del impacto. El rodado transportaba una carga completa de papas que quedó desparramada en el lugar del vuelco, lo que obligó a interrumpir el tránsito por varias horas.

Personal del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, a cargo del comisario Walter Biandratti, y del Corredor Vial de la Ruta 8 acudieron rápidamente al lugar para asistir al conductor, señalizar la zona y coordinar las tareas de remoción del vehículo y limpieza de la calzada.

Por algunos momentos, la mano ascendente de la autovía permaneció cortada, mientras los operarios trabajaban en la liberación del tránsito y en la recuperación de la carga.

Fuentes policiales indicaron que el camionero viajaba solo y que las causas del despiste serán materia de peritaje, aunque no se descartan factores climáticos, un posible desperfecto mecánico o una maniobra brusca.

El siniestro no involucró a otros vehículos y, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

La intervención estuvo supervisada por el Comisario Mayor Néstor Caldiero, jefe de la Zona Vial Junín, quien dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y garantizar la normalización del tránsito sobre este importante corredor nacional.