Echaron de un boliche a dos jóvenes que protagonizaron incidentes en el local y luego agredieron a la Policía

Durante la madrugada del domingo se registraron incidentes en un local de esparcimiento nocturno ubicado en la zona de San Nicolás Norte, donde dos jóvenes de 20 años fueron aprehendidos por personal policial luego de protagonizar una serie de desmanes tras ser retirados del interior del boliche.

Accidente en San Pedro: camioneta atropelló a un joven y el conductor se entregó horas después

De acuerdo con el parte oficial, los episodios ocurrieron alrededor de las 5:40 en las inmediaciones de calle San Nicolás Norte. Según se desprende de la actuación policial, los jóvenes fueron expulsados del establecimiento de esparcimiento nocturno por el personal de seguridad después de que uno de ellos intentara sustraer botellas de bebidas alcohólicas de la barra.

Una vez en el exterior, ambos adoptaron una actitud hostil, pretendieron reingresar al lugar y se enfrentaron verbal y físicamente con los empleados. Ante la situación, efectivos policiales que patrullaban la zona acudieron para mediar, pero los jóvenes continuaron con su comportamiento agresivo.

Durante el forcejeo, uno de los involucrados habría golpeado a un uniformado y el otro mordió en el brazo a otro efectivo que intentaba reducirlo. A pesar de la resistencia, los agentes lograron controlar la situación y trasladaron a ambos aprehendidos a la Comisaría Primera.

Causa por atentado contra la autoridad

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del fiscal Francisco Furnari, dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula “Atentado contra la autoridad”, en el marco de la causa identificada como IPP 12-00-006178/25. Los dos jóvenes permanecen a disposición de la fiscalía interviniente mientras se evalúan las medidas procesales correspondientes.

Ninguno de los empleados del local ni los agentes policiales intervinientes sufrió lesiones de gravedad, aunque uno de los efectivos fue asistido por una mordedura en el brazo derecho.

El procedimiento fue encabezado por personal del Destacamento San Nicolás Norte con apoyo de efectivos de la UTOI y de la DDI Pergamino.

Contexto y medidas de seguridad

Desde la fuerza indicaron que durante los fines de semana se intensifican los patrullajes preventivos en la zona norte de la ciudad, especialmente en los sectores donde funcionan locales bailables y bares, con el objetivo de prevenir riñas, disturbios y hechos de violencia vinculados al consumo de alcohol.

El incidente de este domingo motivó además que el local refuerce sus protocolos internos de seguridad y ratifique el derecho de admisión, una herramienta que permite restringir el ingreso de personas que generen disturbios o atenten contra la integridad del personal y los clientes.

La causa penal sigue su curso mientras se aguarda la resolución de la fiscalía sobre la eventual citación de los jóvenes imputados para prestar declaración.