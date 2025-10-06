Detienen a un hombre con ropa robada de un local infantil en San Pedro

Detienen a un hombre con indumentaria robada en un local infantil en San Pedro

Fue sorprendido con prendas nuevas que coincidían con un robo ocurrido horas antes. La mercadería fue restituida al dueño.

Un hombre de 32 años fue detenido este jueves en San Pedro mientras transportaba ropa nueva que había sido robada horas antes de un comercio infantil. La aprehensión se concretó en calle Las Provincias al 2400, cuando un móvil de la Estación Comunal observó al sujeto cambiando bruscamente de dirección al advertir la presencia del patrullero.

Al interceptarlo e identificarlo, los efectivos hallaron en su poder una bolsa negra que contenía gran cantidad de prendas nuevas, con etiquetas y perchas de madera, características que coincidían plenamente con la mercadería denunciada como robada durante la madrugada.

El comercio afectado está ubicado en calle Beaumont al 70 y había sido víctima de un violento robo durante la madrugada. Las prendas secuestradas fueron inmediatamente reconocidas por el propietario y restituidas en su totalidad.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por los delitos de robo y encubrimiento, a disposición de la Fiscalía N°07 de San Pedro, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani.

Buscan a otros posibles involucrados

Desde el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) informaron que continúan con las tareas investigativas, incluyendo el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo, para identificar a otros posibles partícipes del robo y esclarecer completamente el hecho.