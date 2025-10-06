lunes 06 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detienen a un hombre con ropa robada de un local infantil en San Pedro

    Detuvieron a un hombre con ropa robada de un local infantil en San Pedro. Tenía prendas nuevas con etiquetas. La mercadería fue recuperada.

    6 de octubre de 2025 - 11:30
    Detienen a un hombre con indumentaria robada en un local infantil en San Pedro

    Detienen a un hombre con indumentaria robada en un local infantil en San Pedro

    LAOPINION

    Fue sorprendido con prendas nuevas que coincidían con un robo ocurrido horas antes. La mercadería fue restituida al dueño.

    Lee además
    El padrastro del nene, Cristian Deivy Torrico Mendoza, fue detenido.

    Crimen en Moreno: un nene de 4 años murió asfixiado y su padrastro confesó haberlo matado
    ordenaron la detención de los dos delincuentes evadidos del Penal de Baradero

    Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    Lo interceptaron cuando intentaba esquivar a la policía

    Un hombre de 32 años fue detenido este jueves en San Pedro mientras transportaba ropa nueva que había sido robada horas antes de un comercio infantil. La aprehensión se concretó en calle Las Provincias al 2400, cuando un móvil de la Estación Comunal observó al sujeto cambiando bruscamente de dirección al advertir la presencia del patrullero.

    Al interceptarlo e identificarlo, los efectivos hallaron en su poder una bolsa negra que contenía gran cantidad de prendas nuevas, con etiquetas y perchas de madera, características que coincidían plenamente con la mercadería denunciada como robada durante la madrugada.

    El robo había sido violento y está bajo investigación

    El comercio afectado está ubicado en calle Beaumont al 70 y había sido víctima de un violento robo durante la madrugada. Las prendas secuestradas fueron inmediatamente reconocidas por el propietario y restituidas en su totalidad.

    El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por los delitos de robo y encubrimiento, a disposición de la Fiscalía N°07 de San Pedro, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani.

    Buscan a otros posibles involucrados

    Desde el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) informaron que continúan con las tareas investigativas, incluyendo el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo, para identificar a otros posibles partícipes del robo y esclarecer completamente el hecho.

    Temas
    Seguí leyendo

    Crimen en Moreno: un nene de 4 años murió asfixiado y su padrastro confesó haberlo matado

    Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: cronología del triple crimen de Florencio Varela

    Triple femicidio narco: este lunes indagarán a dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de "Pequeño J"

    Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

    Hockey: El Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

    San Nicolás: aun con crisis, confirman continuidad del transporte escolar tras pago de la Provincia

    Accidente en San Pedro: camioneta atropelló a un joven y el conductor se entregó horas después

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro

    Compromiso ambiental en San Pedro: más de 4.300 kilos de residuos reciclables recuperados en un mes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro: Camioneta atropella a un joven y su conductor se entrega horas después

    Accidente en San Pedro: camioneta atropelló a un joven y el conductor se entregó horas después

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: un sector de los docentes bonaerenses convoca a un nuevo paro de actividades

    Pergamino: un sector de los docentes bonaerenses convoca a un nuevo paro de actividades
    Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    Alerta por el Dengue: médicos proponen un plan para evitar una epidemia

    Alerta por el Dengue: médicos proponen un plan para evitar una epidemia

    Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

    Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

    Precio del pan: vuelve a aumentar y desde el rubro dicen que la situación es insostenible
    En la Provincia

    Precio del pan: vuelve a aumentar y desde el rubro dicen que "la situación es insostenible"