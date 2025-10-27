martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Denunciaron un millonario robo en un departamento de un edificio céntrico

    El morador denunció que ingresaron a su departamento del centro y sustrajeron dinero en pesos y en dólares, alhajas y una notebook.

    27 de octubre de 2025 - 22:54
    En un departamento de de 11 de Septiembre al 800 aprovecharon la ausencia del morador para ingresar a robar; de acuerdo a la denuncia del propietario.

    En un departamento de de 11 de Septiembre al 800 aprovecharon la ausencia del morador para ingresar a robar; de acuerdo a la denuncia del propietario.

    GOOGLE STREET VIEW

    El robo en un departamento de un edificio céntrico de Pergamino es investigado por la Policía y la Fiscalía, luego de que desconocidos forzaran una ventana para ingresar y sustraer dinero en efectivo, alhajas y una notebook mientras los propietarios no se encontraban en el lugar.

    Lee además
    El comisario Mariano Cepeda y el fiscal Germán Guidi brindaron una conferencia de prensa. video

    Buscando evidencias por el robo en Acevedo encontraron prueba clave del asalto en Manuel Ocampo
    En el allanamiento secuestraron armas de fuego (cortas y largas); municiones y cuchillos que estarían relacionados con el robo sufrido por un ingeniero agrónomo en su casa de Acevedo el jueves a la tardes.

    Recuperaron armas, dinero y herramientas sustraídas tras varios allanamientos por un robo en Acevedo
    Embed

    Según la denuncia, los moradores del departamento se ausentaron por algunas horas y, al regresar, encontraron el interior del inmueble revuelto y constataron la falta de dinero en efectivo, varias alhajas y una computadora portátil.

    El morador detalló que el dinero en efectivo que le sustrajeron fue de 450 mil pesos y 15 mil dólares; tal como surge de la declaración en la denuncia policial.

    La Policía Científica trabajó en el lugar realizando pericias y relevamiento de huellas, mientras que la Fiscalía en turno dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “robo”.

    Investigadores de la Comisaría Primera analizan las cámaras de seguridad del edificio y de la zona céntrica para determinar el momento del ingreso y la posible identificación de los autores del ilícito, que actuaron sin dejar rastros visibles de violencia en la puerta de acceso principal.

    Fuentes policiales indicaron que el robo habría ocurrido en horario vespertino o nocturno, aprovechando la ausencia temporal de los residentes del departamento.

    Temas
    Seguí leyendo

    Buscando evidencias por el robo en Acevedo encontraron prueba clave del asalto en Manuel Ocampo

    Recuperaron armas, dinero y herramientas sustraídas tras varios allanamientos por un robo en Acevedo

    Detienen a hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

    Allanamiento en zona oeste de San Nicolás: secuestran un arma y drogas tras el robo de una bicicleta

    Detuvieron a Lautaro Casas, prófugo buscado por robos y fuga de la Unidad Penal de Baradero

    Detuvieron a un ladrón acusado de cometer una seguidilla de robos, agredir a un policía y romper un patrullero

    Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    Motociclista aprehendido tras chocar a una transeúnte en el centro de Colón: la víctima sufrió graves lesiones

    Condena de la Justicia Federal de Rosario en la primera causa de lavado de activos investigada en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un preso de la Unidad Penal 49 de Junín lideraba un clan familiar que involucraba a su hermana, al padre y a una persona allegada como cómplice y todos cumplían distintos roles en la defraudación y niveles de jerarquía en la banda.

    Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En un departamento de de 11 de Septiembre al 800 aprovecharon la ausencia del morador para ingresar a robar; de acuerdo a la denuncia del propietario.

    Denunciaron un millonario robo en un departamento de un edificio céntrico
    Javier y Jerónimo Pepa contaron la historia del reencuentro de este fin de semana en Junín. video

    Viral en redes: emotivo reencuentro de un joven que sorprendió a su familia regresando en secreto desde Madrid

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes realiza una peña para recaudar fondos con mira a su participación de tres encuentros corales en Córdoba.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio