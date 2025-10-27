Denunciaron un millonario robo en un departamento de un edificio céntrico

En un departamento de de 11 de Septiembre al 800 aprovecharon la ausencia del morador para ingresar a robar; de acuerdo a la denuncia del propietario.

El robo en un departamento de un edificio céntrico de Pergamino es investigado por la Policía y la Fiscalía, luego de que desconocidos forzaran una ventana para ingresar y sustraer dinero en efectivo, alhajas y una notebook mientras los propietarios no se encontraban en el lugar.

El hecho se registró en las últimas horas en un edificio ubicado sobre calle 11 de Septiembre al 800 , en pleno centro de Pergamino.

Según la denuncia, los moradores del departamento se ausentaron por algunas horas y, al regresar, encontraron el interior del inmueble revuelto y constataron la falta de dinero en efectivo, varias alhajas y una computadora portátil.

El morador detalló que el dinero en efectivo que le sustrajeron fue de 450 mil pesos y 15 mil dólares ; tal como surge de la declaración en la denuncia policial.

La Policía Científica trabajó en el lugar realizando pericias y relevamiento de huellas, mientras que la Fiscalía en turno dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “robo”.

Investigadores de la Comisaría Primera analizan las cámaras de seguridad del edificio y de la zona céntrica para determinar el momento del ingreso y la posible identificación de los autores del ilícito, que actuaron sin dejar rastros visibles de violencia en la puerta de acceso principal.

Fuentes policiales indicaron que el robo habría ocurrido en horario vespertino o nocturno, aprovechando la ausencia temporal de los residentes del departamento.