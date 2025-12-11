Alemania lanzó el Instituto Javier Milei, un think tank para promover la desregulación en Europa

El “Instituto Javier Milei” fue lanzado oficialmente en Alemania como un centro de estudios dedicado a formular propuestas de desregulación y reformas estructurales con impacto europeo. La iniciativa, impulsada por el abogado Carlos Gebauer, apunta a consolidar un espacio intelectual orientado a disminuir la participación del Estado en políticas públicas, tomando como referencia —explícita— la experiencia argentina .

El Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para aprobar sus reformas: calendario al límite

Milei firmó la reforma laboral tras volver de Oslo y cedió en puntos clave a la CGT

El organismo funcionará como un think tank independiente, sin vínculos formales con partidos políticos, y trabajará con especialistas en derecho, economía y políticas públicas. Su agenda será continental: desregulación económica, reformas institucionales y reducción de la burocracia estatal.

Entre los referentes que conducirán el proyecto figuran nombres de peso en el ecosistema liberal europeo:

La red de apoyos incluye vínculos con organizaciones globales como la Sociedad Friedrich von Hayek (Alemania) y el Instituto Ludwig von Mises (Estados Unidos).

Stefan Kooths , presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel.

Bárbara Kolm , presidenta del Instituto Hayek de Viena;

Philipp Bagus , economista y autor de una biografía sobre Milei;

Frauke Petry , exlíder de Alternativa para Alemania (AfD);

Un laboratorio europeo de reformas libertarias

El Instituto Javier Milei se presenta como un espacio para “repensar el rol del Estado” en Europa. La orgánica planea producir informes, propuestas legislativas y articulación internacional con el mundo libertario.

Frauke Petry destacó el caso argentino como inspiración: según su lectura, la reducción del aparato estatal logró “mejorar la eficiencia de las prestaciones sin afectar a los sectores más vulnerables”. Esa interpretación —muy debatida en Europa— alimenta el interés político por el fenómeno Milei.

Cooperación internacional y modelo argentino

La organización buscará generar una red global de think tanks que compartan metodologías de evaluación de políticas públicas, modelos comparados de desregulación y marcos teóricos de economía austríaca. La intención es replicar diagnósticos, coordinar campañas de comunicación y elaborar programas de reformas que alimenten debates dentro de la Unión Europea.

El “efecto motosierra” en números: 17% menos empleados públicos en dos años

Mientras el instituto alemán toma como referencia el proceso argentino, los datos locales confirman que la administración de Javier Milei llevó adelante una de las mayores reducciones de personal estatal en décadas.

Según un informe del economista Nadin Argañaraz (IARAF), la planta del Estado nacional y de empresas públicas se redujo un 17% desde diciembre de 2023.

Los números clave

58.903 empleados menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Dotación actual: 282.570 cargos , contra 341.473 al inicio de la gestión.

La reducción fue progresiva: cada mes hubo menos empleados que el mes anterior.

Dónde se achicó el Estado

Administración centralizada: -26%

Administración descentralizada: -33%

Empresas y sociedades del Estado: -34%

El segmento más afectado fue la Administración Centralizada, con una baja de 15.519 puestos.

Un fenómeno local con impacto global

Para Europa —donde los Estados suelen tener estructuras robustas— el caso argentino funciona como un laboratorio de reformas extremas. Para la mirada libertaria internacional, Milei representa un experimento político que combina ajuste del gasto público, reformas regulatorias y un intento de redefinir el rol del Estado en la economía.

La creación del Instituto Javier Milei en Alemania cristaliza ese interés: un espacio para estudiar, traducir y eventualmente replicar el “modelo argentino” en otras latitudes.