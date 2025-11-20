jueves 20 de noviembre de 2025
    • Aprehendieron a un ladrón que rompió una vidriera y robó mercadería en un comercio del barrio Acevedo

    El ladrón fue aprehendido tras un seguimiento del sistema de monitoreo municipal por el robo en un local de Ramón Raimundo al 100.

    20 de noviembre de 2025 - 09:08
    El ladrón quedó aprehendido por el delito de robo.

    LA OPINION

    Un aviso enviado por un vecino al programa municipal Ojos en Alerta permitió la rápida intervención de Patrulla Urbana y la Policía, que interceptaron y aprehendieron en flagrante delito a un sujeto sospechado de haber violentado una vidriera e ingresado a robar en un comercio de barrio Acevedo durante la madrugada de este jueves.

    Un llamado ingresado al sistema a las 2.30 de la madrugada alertó sobre movimientos sospechosos en un local comercial ubicado en Ramón Raimundo al 100, donde un ladrón habría forzado una de las aberturas para ingresar. El mensaje activó de inmediato el protocolo de seguimiento: operadores del Centro de Monitoreo comenzaron a revisar las cámaras de la zona y confirmaron la presencia de un sujeto que rompía una de las puertas de acceso para sustraer mercadería.

    Mientras tanto, los móviles de la Agencia Municipal de Seguridad y de la Policía comenzaron a dirigirse al lugar. Cuando las unidades arribaron al comercio, se encontraron con la responsable del local, quien constató la rotura de la puerta de ingreso y el faltante de diversos artículos.

    ladron rompio vidriera y entro a robar en local de ramon raimundo al 100
    El ladr&oacute;n fue aprehendido y qued&oacute; a disposici&oacute;n de la Fiscal&iacute;a de turno acusado de ser el autor del robo en el local de Ram&oacute;n Raimundo al 100.

    El ladrón fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía de turno acusado de ser el autor del robo en el local de Ramón Raimundo al 100.

    Seguimiento al ladrón

    Los operadores de videovigilancia continuaron siguiendo al sospechoso a través del circuito de cámaras y fueron guiando, en tiempo real, a los móviles de Patrulla Urbana y de la Policía mediante el sistema de radiofrecuencia. Gracias a esa coordinación, el hombre —un adulto que intentaba escapar a pie— fue localizado y aprehendido a pocas cuadras del lugar del robo.

    Tras su detención, fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. La responsable del comercio formalizó la denuncia correspondiente.

    El episodio volvió a poner de relieve la importancia de la participación ciudadana en el sistema Ojos en Alerta y el rol de los operadores del Centro de Monitoreo para intervenir a tiempo frente a hechos delictivos en distintos barrios de la ciudad.

