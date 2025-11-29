"A.del.A" vuelve a Zárate con una comedia que hizo reír a miles de espectadores

El Conjunto Vocacional de Teatro “A.del.A” Amigos del Arte, formado y dirigido por la reconocida profesora Lucy Melo, llega al Teatro Coliseo de Zárate.

El Conjunto Vocacional de Teatro “A.del.A” regresará a Zárate después de una exitosa temporada en Lima , donde colmó seis funciones y convocó a más de 1100 espectadores. El grupo, dirigido por la reconocida profesora y directora Lucy Melo, presentará nuevamente la comedia “Mi mujer es el plomero”, una propuesta cargada de humor, enredos y ritmo teatral.

Zárate: La Escuela de boxeo de Cristian Sánchez vive un fin de semana decisivo con peleas y un debut esperado

Luego de la destacada respuesta del público limeño, “A.del.A” se prepara para una única presentación en el Teatro Coliseo de Zárate. La función será el viernes 5 de diciembre a las 21:30, donde la compañía buscará repetir el clima de risas, ovaciones y entusiasmo que caracterizó la gira.

Desde el grupo teatral expresaron su satisfacción por lo ocurrido en Lima, destacando que las funciones provocaron carcajadas constantes y cerraron con sostenidos aplausos. “La gente disfrutó mucho y eso, como artistas, nos llena de alegría”, señalaron.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Sandra Colombo, Agostina Adriel Suárez, Alejandra Marcos, María Clara Dechat, Javier Dechat, Juan Carlos Rosa y Mauro Fochesato. Todos ellos integran un elenco que viene creciendo dentro del circuito regional, con un estilo que combina dinamismo, frescura y un sólido trabajo grupal.

La dirección general, adaptación y puesta en escena están nuevamente a cargo de Lucy Melo, figura clave en la formación teatral de la ciudad. Su propuesta artística se destacó en Lima por la calidad del montaje, el ritmo de la comedia y la precisión de las actuaciones.

Entradas, horarios y puntos de venta

Las entradas para la función en Zárate ya están a la venta, tienen un valor de $10.000 y son numeradas. Quienes deseen adquirirlas pueden comunicarse al teléfono 03487-497656 o hacerlo a través de las redes sociales de A.del.A, donde el grupo se encuentra como @adelateatro tanto en Instagram como en Facebook.

También pueden comprarse de manera presencial en la oficina de la Sociedad Italiana, ubicada en Independencia 692, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 12:00. Desde la producción recomiendan adquirirlas con anticipación debido al interés que generó la obra tras su reciente gira.