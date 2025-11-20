La DDI Pergamino detuvo a un hampón acusado de un robo y con pedido de captura por violencia de género

La DDI Pergamino desarrolló el procedimiento encubierto en el que cayó detenido el sujeto buscado por robo agravado y una causa de violencia de género.

La DDI Pergamino llevó adelante un procedimiento que permitió detener a un hampón de 18 años señalado como autor de un robo agravado a una mujer y con pedido de captura vigente por una causa de violencia de género . La aprehensión ocurrió tras tareas encubiertas realizadas en inmediaciones de su domicilio familiar.

Aprehendieron a un ladrón que rompió una vidriera y robó mercadería en un comercio del barrio Acevedo

Enjuiciaron a dos ladrones por un violento asalto a un comerciante de avenida Ameghino

Según la información oficial, el procedimiento de DDI Pergamino tuvo lugar este jueves por la mañana cuando los investigadores realizaban vigilancias discretas en el barrio donde reside la familia del acusado. Durante ese operativo, el joven fue visto en la vía pública y, al advertir la presencia policial, intentó escapar. Fue interceptado rápidamente en la intersección de Nicaragua y D. Funes, quedando detenido a disposición de las fiscalías intervinientes.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 14 de noviembre, alrededor de las 3.30, cuando una mujer de 41 años denunció que un joven vecino había irrumpido en su vivienda tras forzar la puerta de ingreso. El intruso, armado con una escopeta, la amenazó y le robó dos teléfonos celulares, una billetera y documentación personal.

Vecinos que escucharon los gritos acudieron en ayuda de la víctima, lograron reducir al sospechoso y recuperaron uno de los teléfonos sustraídos. Sin embargo, cuando el personal policial llegó para concretar la aprehensión, familiares y otros vecinos interfirieron con el procedimiento, lo que permitió que el joven escapara. Desde entonces permanecía prófugo.

Allanamiento sin éxito y nuevas denuncias por hostigamiento

Ese mismo día se ordenó un allanamiento en una vivienda de calle D. Funes para secuestrar los elementos robados y detener al acusado, pero el resultado fue negativo. En paralelo, surgieron nuevas actuaciones en su contra por presunto hostigamiento hacia la familia y por hechos vinculados a violencia de género. La UFI N°4, especializada en estos casos, emitió otro pedido de detención por amenazas, daños, desobediencia y lesiones leves agravadas por tratarse de su progenitora como víctima.

La detención y la situación judicial

Tras la captura, las fiscalías N°2 y N°4 avalaron el procedimiento y ordenaron notificar al detenido de los cargos legales conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. El joven será trasladado a audiencia indagatoria este viernes.

Las autoridades judiciales autorizaron la difusión pública del operativo, que fue encabezado por personal especializado bajo la dirección del comisario mayor Pablo Callejas.