jueves 20 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La DDI Pergamino detuvo a un hampón acusado de un robo y con pedido de captura por violencia de género

    Los uniformados de la DDI Pergamino arrestaron a un ladrón de 18 años buscado por un robo con arma y por una causa de violencia de género.

    20 de noviembre de 2025 - 18:04
    La DDI Pergamino desarrolló el procedimiento encubierto en el que cayó detenido el sujeto buscado por robo agravado y una causa de violencia de género.

    La DDI Pergamino desarrolló el procedimiento encubierto en el que cayó detenido el sujeto buscado por robo agravado y una causa de violencia de género.

    LA OPINION

    La DDI Pergamino llevó adelante un procedimiento que permitió detener a un hampón de 18 años señalado como autor de un robo agravado a una mujer y con pedido de captura vigente por una causa de violencia de género. La aprehensión ocurrió tras tareas encubiertas realizadas en inmediaciones de su domicilio familiar.

    Lee además
    La declaración del comerciante de avenida Ameghino es el eje de la acusación fiscal contra los dos imputados.

    Enjuiciaron a dos ladrones por un violento asalto a un comerciante de avenida Ameghino
    El ladrón quedó aprehendido por el delito de robo.

    Aprehendieron a un ladrón que rompió una vidriera y robó mercadería en un comercio del barrio Acevedo

    Según la información oficial, el procedimiento de DDI Pergamino tuvo lugar este jueves por la mañana cuando los investigadores realizaban vigilancias discretas en el barrio donde reside la familia del acusado. Durante ese operativo, el joven fue visto en la vía pública y, al advertir la presencia policial, intentó escapar. Fue interceptado rápidamente en la intersección de Nicaragua y D. Funes, quedando detenido a disposición de las fiscalías intervinientes.

    Un robo violento en la madrugada y una fuga inicial

    El hecho que originó la investigación ocurrió el 14 de noviembre, alrededor de las 3.30, cuando una mujer de 41 años denunció que un joven vecino había irrumpido en su vivienda tras forzar la puerta de ingreso. El intruso, armado con una escopeta, la amenazó y le robó dos teléfonos celulares, una billetera y documentación personal.

    Vecinos que escucharon los gritos acudieron en ayuda de la víctima, lograron reducir al sospechoso y recuperaron uno de los teléfonos sustraídos. Sin embargo, cuando el personal policial llegó para concretar la aprehensión, familiares y otros vecinos interfirieron con el procedimiento, lo que permitió que el joven escapara. Desde entonces permanecía prófugo.

    Allanamiento sin éxito y nuevas denuncias por hostigamiento

    Ese mismo día se ordenó un allanamiento en una vivienda de calle D. Funes para secuestrar los elementos robados y detener al acusado, pero el resultado fue negativo. En paralelo, surgieron nuevas actuaciones en su contra por presunto hostigamiento hacia la familia y por hechos vinculados a violencia de género. La UFI N°4, especializada en estos casos, emitió otro pedido de detención por amenazas, daños, desobediencia y lesiones leves agravadas por tratarse de su progenitora como víctima.

    La detención y la situación judicial

    Tras la captura, las fiscalías N°2 y N°4 avalaron el procedimiento y ordenaron notificar al detenido de los cargos legales conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. El joven será trasladado a audiencia indagatoria este viernes.

    Las autoridades judiciales autorizaron la difusión pública del operativo, que fue encabezado por personal especializado bajo la dirección del comisario mayor Pablo Callejas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Enjuiciaron a dos ladrones por un violento asalto a un comerciante de avenida Ameghino

    Aprehendieron a un ladrón que rompió una vidriera y robó mercadería en un comercio del barrio Acevedo

    La mamá de Catalina Maglio reclamó justicia y apuntó a los responsables de la explosión en Rancagua

    Un motociclista provocó un siniestro vial y huyó dejando herido a su acompañante

    Un hombre de mediana edad se quitó la vida

    Los padres de Cata rompieron el silencio y afirmaron que la explosión de Rancagua "no fue un accidente"

    Incidente en un embargo judicial: una pareja agredió a policías durante el secuestro de una cosechadora

    Nuevo robo en una escuela: violentaron ventanas y entraron a la Primaria 16 durante el fin de semana

    Dictaron procesamiento por la explosión de Rancagua al profesor, la directora y la inspectora del ICR

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El ladrón quedó aprehendido por el delito de robo.

    Aprehendieron a un ladrón que rompió una vidriera y robó mercadería en un comercio del barrio Acevedo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La DDI Pergamino desarrolló el procedimiento encubierto en el que cayó detenido el sujeto buscado por robo agravado y una causa de violencia de género.

    La DDI Pergamino detuvo a un hampón acusado de un robo y con pedido de captura por violencia de género
    Fausto Olmos presentará el tráiler oficial de “Obligado, la Serie” en el marco del 180° aniversario de la Batalla

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución.

    San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana