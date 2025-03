Defensores de Villa Ramallo recibirá a Independiente de Chivilcoy

Tras dos empates en el inicio, uno de local ante Ben Hur de Rafaela, y otro como visitante ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, los dirigidos por Silvio Iuvalé buscarán ganar por primera vez en el torneo. No será el único desafío para los ramallenses, ya que vuelven a jugar como locales en San Nicolás, donde la asistencia de público no los acompañó en campañas anteriores. En el inicio del Federal A el estadio nicoleño, fue utilizado para jugar Copa Argentina, con una seguidilla de partidos con protagonismo de los grandes, por ello no se programó a Defensores en el mismo.