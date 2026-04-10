Declaró el ladrón baleado en el intento de asalto a la casa de una pareja de agentes de Policía Federal

El ladrón en su declaración complicó al cómplice del intento de robo en la casa de un matrimonio integrantes de la Policía Federal.

La investigación por el violento intento de robo ocurrido a fines de noviembre en una vivienda del barrio Centenario sumó en las últimas horas un elemento relevante: la ampliación de la declaración del delincuente que resultó herido de bala durante el frustrado asalto .

Condenaron a la mujer de 45 años que vendía dosis de cocaína en la casa de calle Salta

El sujeto compareció en la sede de la Fiscalía Nº 7 y brindó precisiones que, según fuentes judiciales, permiten consolidar la imputación contra su presunto cómplice.

El episodio tuvo lugar en la madrugada del sábado 29 de noviembre de 2025, cuando dos individuos irrumpieron por la fuerza en un domicilio de la zona de Magallanes y Monteagudo, donde reside un matrimonio de efectivos de la Policía Federal Argentina. De acuerdo a la reconstrucción del caso, los intrusos violentaron la puerta de ingreso y accedieron a la vivienda con fines de apoderarse de bienes de valor.

Durante su presentación ante el fiscal Fernando D’Elío, el imputado solicitó ampliar su versión de los hechos y aportó detalles sobre la secuencia previa y posterior al ingreso al inmueble. Su relato es considerado de importancia para la instrucción, ya que contribuye a reforzar la participación del otro involucrado, quien había logrado escapar inicialmente.

El hombre que declaró ya se encontraba comprometido en la causa, debido a que fue aprehendido en las inmediaciones del lugar mientras intentaba huir, con heridas de arma de fuego que le impedían desplazarse. Esa situación, sumada a otros elementos probatorios, había permitido avanzar en su imputación desde el inicio.

Asalto frustrado

Según consta en la causa, tras ingresar al domicilio, los agresores forcejearon con la mujer que se encontraba en el lugar, quien cursaba un embarazo al momento del hecho. En ese contexto, fue intimidada con un objeto metálico mientras intentaban concretar el robo.

La situación derivó en la intervención del otro morador, un efectivo policial, quien salió desde una habitación y efectuó disparos con su arma reglamentaria con el objetivo de disuadir la agresión. Al no lograrlo inicialmente, realizó nuevos disparos que impactaron en uno de los intrusos, provocándole heridas en la espalda y la cabeza.

Ante esta reacción, ambos individuos emprendieron la fuga. Sin embargo, uno de ellos fue interceptado a pocas cuadras, luego de descompensarse producto de las lesiones sufridas.

Pruebas reunidas

El herido fue trasladado al Hospital San José, donde quedó internado bajo custodia policial y formalmente imputado. En paralelo, la investigación avanzó con la recolección de pruebas que permitieron identificar y localizar al segundo sospechoso.

En operativos posteriores, el personal policial logró detener al presunto cómplice y secuestrar elementos vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la misma zona. Entre ellos, un secarropa sustraído horas antes en otra vivienda, lo que permitió establecer un patrón de actuación común.

Los investigadores determinaron que ambos sujetos habrían protagonizado un raid delictivo en distintos domicilios de la zona sur, utilizando una modalidad basada en el forzamiento de accesos y la rápida sustracción de objetos transportables.

Avance judicial

Con el avance de la causa y la incorporación de nuevas evidencias, la Fiscalía considera acreditada la existencia del hecho bajo la figura de robo doblemente agravado por el uso de arma y por efracción, en grado de tentativa.

El expediente se encuentra en su etapa final de instrucción y se prevé su elevación a juicio oral en el corto plazo. No obstante, desde la defensa oficial no se descarta la posibilidad de solicitar un acuerdo de juicio abreviado para resolver la situación procesal de los imputados.

Etapa final

En este contexto, la reciente declaración del imputado herido adquiere especial relevancia, ya que fortalece la acusación y aporta elementos que podrían resultar determinantes en la instancia de juzgamiento.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa evaluando la totalidad de las pruebas reunidas y no descarta profundizar la investigación para determinar si los involucrados participaron en otros episodios similares ocurridos en la ciudad.

El caso, que generó conmoción en su momento por la violencia desplegada y las circunstancias en que se produjo, se encamina ahora hacia una definición judicial con un cuadro probatorio más sólido para sostener la acusación en debate oral.