martes 30 de septiembre de 2025
    • Cumbre en Olivos: Macri le pidió cambios a Milei y el Presidente no descartó un nuevo Gabinete

    El expresidente Macri se reunió con Javier Milei y le propuso cambios de gestión y gabinete tras las elecciones. Milei no descartó sumar nombres del PRO.

    30 de septiembre de 2025 - 15:05
    Javier Milei y Mauricio Macri

    Javier Milei y Mauricio Macri

    LAOPINION

    En un encuentro que marcó la reactivación del diálogo entre ambos, Javier Milei y Mauricio Macri compartieron más de tres horas de conversación en la Quinta de Olivos. Fue la primera reunión presencial en un año. Con Guillermo Francos como testigo, Macri sugirió cambios de gestión y un replanteo del gabinete para después del 26 de octubre. Milei no lo rechazó.

    Tensión y sinceridad en la cumbre

    Macri llegó al encuentro con críticas acumuladas por el destrato hacia el PRO y con una serie de sugerencias para mejorar la gestión. Milei, por su parte, abrió la charla con una frase sorpresiva: “¿Viste que no insulto más?”, lo que evidenció su intento de distensión.

    Durante la extensa reunión, se dijeron “todo lo que tenían que decir”, según fuentes con acceso a ambos espacios. Macri fue claro al señalar la necesidad de recomponer alianzas legislativas, avanzar en privatizaciones y revisar el funcionamiento interno del gobierno. En ese marco, sugirió incorporar aliados al Gabinete tras las legislativas. Milei escuchó, no cerró la puerta, pero tampoco prometió cambios inmediatos.

    El rol de Francos y la ausencia de Caputo

    Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete, fue clave en el reencuentro. Supo reconstruir el vínculo con Macri, que estaba desgastado, y ofició de puente para que se concretara la reunión. La gran ausente fue Karina Milei, aunque se prevé que esté presente en los próximos encuentros. Tampoco participó Santiago Caputo, el estratega más resistido por el macrismo.

    Macri dejó la cumbre con sensaciones mixtas: valoró el gesto del Presidente de reabrir el canal de diálogo, pero mantiene su escepticismo sobre si las palabras se traducirán en hechos.

    La posible salida de Bullrich y Petri

    Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy ministros de Seguridad y Defensa, podrían dejar el Gabinete tras el 10 de diciembre. Ambos encabezan listas legislativas por La Libertad Avanza y tienen altas chances de ser electos. Esto obligará a un rediseño del equipo presidencial. En ese contexto, no se descarta que el PRO aporte nombres para ocupar posiciones estratégicas.

    PRO y LLA: ¿nueva etapa?

    En el bloque del PRO crecen las expectativas de iniciar una “nueva etapa” con el gobierno de Milei. Dirigentes como Cristian Ritondo y Diego Santilli celebraron el acercamiento, mientras se espera una definición sobre posibles incorporaciones al Gabinete después de las elecciones.

    Ayer mismo, el bloque de diputados de PRO tuvo una discusión tensa por el régimen de decretos de necesidad y urgencia, mientras Macri se encontraba en Olivos con el Presidente. Una postal que grafica el momento de redefinición política.

    El respaldo de Trump y la contención de Macri

    El reencuentro entre Milei y Macri también se produce tras el salvataje financiero de Estados Unidos y el apoyo explícito de Donald Trump. En ese marco, Milei busca consolidar apoyos internos y proyectar estabilidad hacia octubre.

    Macri, por su parte, repite en privado que no quiere ser oposición, pero advierte que necesita hechos. Aunque valora al equipo económico, mantiene distancia y dejó en claro que no se involucrará en la campaña electoral hasta después del 26.

