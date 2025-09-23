Fantástico día para el gobierno. Trump a Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

El presidente junto a su hermana y Donald Trump

En un día clave para el Gobierno argentino, el presidente norteamericano Donald Trump dio una contundente señal de apoyo a Javier Milei durante su visita a Nueva York . Lo calificó como un “líder fantástico” y le manifestó su “respaldo total” para la reelección. La reunión, que incluyó al secretario del Tesoro, fue leída como un gesto político y financiero decisivo.

El presidente Donald Trump recibió este martes a Javier Milei en la ciudad de Nueva York y aprovechó la ocasión para manifestarle su total respaldo político de cara a la reelección en 2025 . Fue un gesto fuerte, no sólo en términos protocolares, sino también de contenido: Trump lo calificó como “ un líder verdaderamente fantástico y poderoso ”, y lo comparó con su propia gestión.

Antes del encuentro, el mensaje fue publicado en su red Truth Social. Luego, cara a cara, repitió sus elogios, se fundieron en un apretón de manos y Trump le entregó una carta impresa con sus palabras como señal simbólica de respaldo . Milei, visiblemente emocionado, posó con ese documento como si se tratara de un trofeo político.

“Argentina tiene ahora mi completo y total respaldo. ¡Nunca los defraudará!”, remató Trump, en una jornada que fue interpretada por el Gobierno como un espaldarazo internacional en un momento clave .

Impresionante reunión!

Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente @JMilei!

Argentina será próspera!

Gracias Presidente de los Estados Unifos @realDonaldTrump

Gracias Secretario @SecScottBessent

Gracias Secretario @marcorubio pic.twitter.com/WyjAWGIg7i — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

Las frases más contundentes

Durante el encuentro, Trump dijo:

“Estoy haciendo algo que no suelo hacer: le estoy dando todo mi apoyo. Como saben, se acerca una elección y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora creo que esto lo asegura”.

Y agregó:

“Heredó un desastre total, con inflación causada por un presidente de izquierda radical, pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la elevó a un nuevo nivel de respeto”.

Desde su cuenta de X, Milei le agradeció “por su gran amistad y este gesto extraordinario” y reafirmó su voluntad de seguir trabajando juntos

"Highly Respected President of Argentina, Javier Milei, has proven to be a truly fantastic and powerful Leader for the Great People of Argentina, advancing on all levels at record speed. He inherited a "total mess" with horrible Inflation caused by the previous Radical Left…"

¿Habrá ayuda financiera?

Uno de los temas que sobrevoló la cumbre fue el posible apoyo económico de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, en un contexto en el que la Argentina busca estabilizar el tipo de cambio, reforzar reservas y sostener su programa económico.

Durante la reunión estuvieron presentes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y miembros del gabinete argentino, como Luis Caputo, Gerardo Werthein y Karina Milei. La agenda incluyó alternativas como:

uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) ,

swap de divisas ,

o compras de deuda soberana nominada en dólares.

Por ahora no hubo anuncios concretos, pero la presencia y declaraciones de Bessent dejaron abierta la posibilidad de un auxilio en los próximos días. Ayer ya había dicho:

“Argentina es un aliado sistémicamente importante. El Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar al país”.

Un premio y una recepción

La jornada tuvo también un componente simbólico: Trump entregará este miércoles por la noche el premio “Global Citizen Award” a Milei, otorgado por el think tank Atlantic Council. El Presidente también fue invitado a la recepción de líderes mundiales organizada por el expresidente norteamericano.

Se espera que en las próximas horas Milei se reúna con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la Asamblea General de la ONU, aunque aún no hay confirmación oficial.