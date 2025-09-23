martes 23 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fantástico día para el gobierno. Trump a Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

    El presidente de EE.UU. recibió a Milei en Nueva York y lo elogió como “un líder fantástico”. Aval político en medio de gestiones por apoyo financiero.

    23 de septiembre de 2025 - 14:42
    El presidente junto a su hermana y Donald Trump

    El presidente junto a su hermana y Donald Trump

    X

    En un día clave para el Gobierno argentino, el presidente norteamericano Donald Trump dio una contundente señal de apoyo a Javier Milei durante su visita a Nueva York. Lo calificó como un “líder fantástico” y le manifestó su “respaldo total” para la reelección. La reunión, que incluyó al secretario del Tesoro, fue leída como un gesto político y financiero decisivo.

    Lee además
    Foto en alusión a las retenciones cero. La cosechadora mas grande del mundo. La maquinaria de New Holland que ganó una medalla de oro por sus características.

    Retenciones cero: el Gobierno se reunió con cerealeras y espera un ingreso de US$7.000 millones
    El precio del dólar. la brújula indeseable de la economía argentina

    Una buena: cae el dólar, baja el riesgo país y se disparan bonos y acciones tras medidas del Gobierno

    Encuentro clave en Nueva York

    El presidente Donald Trump recibió este martes a Javier Milei en la ciudad de Nueva York y aprovechó la ocasión para manifestarle su total respaldo político de cara a la reelección en 2025. Fue un gesto fuerte, no sólo en términos protocolares, sino también de contenido: Trump lo calificó como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso”, y lo comparó con su propia gestión.

    Antes del encuentro, el mensaje fue publicado en su red Truth Social. Luego, cara a cara, repitió sus elogios, se fundieron en un apretón de manos y Trump le entregó una carta impresa con sus palabras como señal simbólica de respaldo. Milei, visiblemente emocionado, posó con ese documento como si se tratara de un trofeo político.

    “Argentina tiene ahora mi completo y total respaldo. ¡Nunca los defraudará!”, remató Trump, en una jornada que fue interpretada por el Gobierno como un espaldarazo internacional en un momento clave.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970534001916985399&partner=&hide_thread=false

    Las frases más contundentes

    Durante el encuentro, Trump dijo:

    Estoy haciendo algo que no suelo hacer: le estoy dando todo mi apoyo. Como saben, se acerca una elección y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora creo que esto lo asegura”.

    Y agregó:

    Heredó un desastre total, con inflación causada por un presidente de izquierda radical, pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la elevó a un nuevo nivel de respeto”.

    Desde su cuenta de X, Milei le agradeció “por su gran amistad y este gesto extraordinario” y reafirmó su voluntad de seguir trabajando juntos

    Truth de trump
    el mensaje &nbsp;Donald Trump en la red social Truth

    el mensaje Donald Trump en la red social Truth

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpTruthOnX/status/1970525358396199134&partner=&hide_thread=false

    ¿Habrá ayuda financiera?

    Uno de los temas que sobrevoló la cumbre fue el posible apoyo económico de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, en un contexto en el que la Argentina busca estabilizar el tipo de cambio, reforzar reservas y sostener su programa económico.

    Durante la reunión estuvieron presentes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y miembros del gabinete argentino, como Luis Caputo, Gerardo Werthein y Karina Milei. La agenda incluyó alternativas como:

    • uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF),

    • swap de divisas,

    • o compras de deuda soberana nominada en dólares.

    Por ahora no hubo anuncios concretos, pero la presencia y declaraciones de Bessent dejaron abierta la posibilidad de un auxilio en los próximos días. Ayer ya había dicho:

    “Argentina es un aliado sistémicamente importante. El Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar al país”.

    Un premio y una recepción

    La jornada tuvo también un componente simbólico: Trump entregará este miércoles por la noche el premio “Global Citizen Award” a Milei, otorgado por el think tank Atlantic Council. El Presidente también fue invitado a la recepción de líderes mundiales organizada por el expresidente norteamericano.

    Se espera que en las próximas horas Milei se reúna con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la Asamblea General de la ONU, aunque aún no hay confirmación oficial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Retenciones cero: el Gobierno se reunió con cerealeras y espera un ingreso de US$7.000 millones

    Una buena: cae el dólar, baja el riesgo país y se disparan bonos y acciones tras medidas del Gobierno

    Dólar a $1500: se desploman bonos y acciones, y se tensa el equilibrio cambiario a 38 días de las elecciones

    La universidad pública argentina, a prueba: una defensa mayoritaria, una minoría crítica y rechazo a Milei

    Renacen las Fuerzas del Cielo: Santiago Caputo rediseña la estrategia de Milei tras la derrota en Provincia

    Insólito: Axel Kicillof aseguró que no se arrepiente de la expropiación: "Fue una decisión muy valiente"

    ¿A cuánto estará el dólar en 2026?

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El ladrón registrado por cámaras de seguridad del barrio de la mujer damnificada recientemente.

    Un ladrón irrumpió a robar dos veces a la misma casa de una mujer mayor y lo vincularon a otros episodios

    Por Alfonso Godoy
    La buena alimentación es fundamental en la infancia.
    Salud y bienestar

    Mitos, modas y riesgos: alertan sobre las dietas restrictivas desde la infancia

    Dengue: instan a la población de Pergamino a cuidarse y tomar conciencia

    Dengue: instan a la población de Pergamino a cuidarse y tomar conciencia

    San Pedro: el HCD tratará el proyecto de Martín Rivas para promover el uso responsable del agua

    San Pedro: El HCD tratará el proyecto de Rivas para promover el uso responsable del agua

    Mercado inmobiliario: la venta de inmuebles mostró un agosto positivo

    Mercado inmobiliario: la venta de inmuebles mostró un agosto positivo