Fin al rulo del dólar: el Gobierno reinstala restricciones cruzadas.

El “rulo”, había ganado popularidad tras la flexibilización del cepo del dólar para personas físicas en abril

Un regreso al cepo: medidas con sabor a déjà vu: La apuesta libertaria quedó en pausa. Con un mercado cambiario inestable y presiones crecientes sobre las reservas del Banco Central (BCRA), el Gobierno reactivó esta semana una vieja receta de control cambiario: la restricción cruzada entre el mercado oficial y los financieros .

Dólar a $1500: se desploman bonos y acciones, y se tensa el equilibrio cambiario a 38 días de las elecciones

Una buena: cae el dólar, baja el riesgo país y se disparan bonos y acciones tras medidas del Gobierno

La nueva medida, publicada por el BCRA, impide que una persona que compre dólares al tipo de cambio oficial pueda acceder, durante los siguientes 90 días, a operaciones en el mercado financiero , es decir, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL). En los hechos, se le pone fin al ‘rulo’ cambiario que permitía aprovechar la brecha para obtener ganancias inmediatas en pesos.

Esa estrategia, que en otros contextos se conoció como “rulo”, había ganado popularidad tras la flexibilización del cepo para personas físicas en abril, pero generaba una sangría constante de divisas del BCRA. Por eso, la nueva normativa obliga a firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar en el mercado financiero por 90 días después de comprar en el oficial.

Sin cambios en la compra oficial, pero con letra chica

Por ahora, la normativa no impide comprar dólares en el banco al tipo de cambio oficial, ni establece topes o nuevas restricciones formales en ese mercado. Sin embargo, quien decida hacerlo deberá abstenerse de operar con bonos u otros instrumentos que permitan acceder a dólares financieros durante tres meses.

Si bien el BCRA no precisó los mecanismos de control o sanción para quienes violen esta disposición, el impacto inmediato será desalentar el arbitraje entre mercados.

Reservas en foco y timing político

El objetivo declarado de la medida es “evitar distorsiones en el mercado de cambios”. Pero el trasfondo es mucho más claro: el Gobierno busca frenar la pérdida de reservas internacionales, que en las últimas semanas se aceleró por la volatilidad cambiaria y el ruido electoral, sobre todo después del revés en las legislativas bonaerenses.

Actualmente, las reservas brutas del BCRA rondan los US$39.300 millones, aunque el monto disponible es mucho menor. Si se descuentan los encajes bancarios, el swap con China y otros pasivos, las reservas líquidas estimadas apenas alcanzan los US$17.460 millones, según la consultora EcoGo.

¿Qué efecto tendrá esta medida?

En el corto plazo, la prohibición del “rulo” reducirá la oferta en los mercados financieros, donde muchos actores vendían dólares adquiridos al tipo oficial. Eso ya generó un rebote en las cotizaciones del dólar MEP y CCL, y probablemente ensanche la brecha cambiaria.

En términos políticos, la decisión implica un giro respecto al discurso oficialista. Aunque el Gobierno se presenta como promotor de la libertad económica, eligió reinstaurar una forma de cepo encubierto, al menos hasta después de las elecciones de octubre.