Ricardo López Murphy se quebró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija en un streaming

El diputado nacional Ricardo López Murphy habló por primera vez en público sobre la muerte de su hija Analía Elena, ocurrida en julio de 2024. En una entrevista televisiva, describió el “terrible trauma” que significó para su familia y cómo ese dolor renovó su vocación política, en memoria de su hija y por deber hacia su país.

En diálogo con el canal de streaming Ey!, López Murphy recordó la destacada trayectoria de Analía Elena: “Era ejecutiva de un gran banco internacional, jefa en Asia, y siempre fue muy brillante académicamente y en los negocios. Era la preferida y la divina del padre”.

El legislador, visiblemente conmovido, explicó que la pérdida afectó profundamente su rutina y sus responsabilidades: “Sería más agradable a mí poder estar con mis nietos, acompañarlos; y no estar sometido a estas terribles presiones. Pero tengo un compromiso tremendamente genuino con mi patria y creo que estamos muy mal y que no puedo borrarme de este esfuerzo”.

López Murphy reveló que tanto él como su hija atravesaron diagnósticos de cáncer casi en simultáneo: “Nos enfermamos los dos. Desgraciadamente, el que sobrevivió fui yo”.

En su testimonio, destacó que su vocación política es parte del legado que le deja a su familia: “He dado más allá de lo que tengo, tratando de que las ideas que defendí sigan adelante. Aun mi hija sabía que hacía este sacrificio convencido de que daba lo mejor por mi patria”.

Quién era Analía Elena López Murphy

Egresada de la Universidad Torcuato Di Tella, Analía Elena desarrolló gran parte de su carrera en la banca internacional. Entre 1998 y 2000 fue analista financiera del Citi y, desde mediados de ese año, ocupó cargos en JP Morgan en Nueva York, llegando a ser Managing Director.

Además de su actividad profesional, dedicó tiempo al voluntariado en TheaterWorksUSA, una organización que acerca el teatro a niños y familias de bajos recursos en Nueva York y América del Norte.

Acompañamiento político y humano

El 25 de julio de 2024, López Murphy anunció en redes sociales el fallecimiento de su hija. De inmediato recibió mensajes de pesar de dirigentes de todos los espacios políticos, entre ellos Juan Manuel López, Leandro Santoro, Cecilia Moreau, Cristian Ritondo, Fabio Quetglas, Graciela Ocaña, Carolina Píparo, Julio Cobos y Waldo Wolff.

En la entrevista, casi entre lágrimas, el legislador recordó que incluso durante la enfermedad de su hija decidió no ausentarse de su tarea parlamentaria, participando de sesiones clave como la del presupuesto 2023.