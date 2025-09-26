Polémica por dichos de Rodríguez Alzueta: "En la Provincia, la droga está regulada"

Esteban Rodríguez Alzueta desató una fuerte polémica tras sus declaraciones en una entrevista con Todo Noticias (TN)

La frase que generó un escándalo: El sociólogo y funcionario Esteban Rodríguez Alzueta desató una fuerte polémica tras sus declaraciones en una entrevista con Todo Noticias (TN) , donde sostuvo que en la provincia de Buenos Aires la droga ya se encuentra “regulada” por mecanismos informales vinculados al Estado o a la fuerza policial.

La conversación giraba en torno a los conflictos que genera el narcotráfico y la violencia que lo acompaña. En ese marco, Rodríguez Alzueta expresó:

“La venta de ‘merca’ no va dentro del sistema jurídico; entonces no hay forma de resolver las contradicciones por la compraventa. Si me debés plata por la droga, no te puedo matar porque estoy generando ruido político”.

Lo más controversial surgió cuando la periodista le preguntó directamente:

—“¿Cuál es la regulación que imaginás?”

A lo que Rodríguez Alzueta respondió:

—“Lo que se está haciendo desde hace tiempo en la provincia de Buenos Aires, que es regular.”

Frente a la repregunta inmediata —“¿Quién regula?”— el funcionario contestó sin dudar:

—“Control de riesgo, se llama eso.”

La implicancia fue clara: según Rodríguez Alzueta, el Estado o las fuerzas de seguridad ejercen una suerte de regulación informal sobre el narcotráfico, estableciendo reglas tácitas para evitar que la violencia asociada a la venta de drogas se desmadre. Un sistema de “control de daños” o “gestión de riesgos” que, aunque no legaliza el comercio, lo mantiene contenido y organizado para evitar escándalos públicos o estallidos sociales.

El posteo de Ricardo López Murphy y la reacción política

Uno de los primeros en replicar con dureza las palabras fue el diputado Ricardo López Murphy, quien posteó un fragmento del video en su cuenta de X (ex Twitter), junto a un fuerte cuestionamiento:

“Un funcionario admite que la venta de droga en la Provincia está regulada. ¿Por quién? ¿El Estado? ¿La policía? ¿La política? Es un escándalo.”

La publicación encendió aún más el debate, atrayendo respuestas de legisladores, referentes de seguridad, periodistas y ciudadanos, algunos escandalizados y otros señalando que lo que dijo el funcionario es algo que todos saben, pero nadie se anima a decir en voz alta.