lunes 29 de septiembre de 2025
    Conurbano sangriento: delincuentes balearon a un joven para robarle la moto en Ezeiza

    En el Oeste del Gran Buenos Aires ocurrió a plena luz del día, en un espacio público. En el lugar había familias con chicos, que presenciaron el asalto.

    29 de septiembre de 2025 - 07:31
    En un espacio público del oeste del Conurbano, a cinco kilómetros del Aeropuerto de Ezeiza ocurrió este sangriento asalto.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO

    En la tarde del último domingo en la zona oeste del Conurbano balearon a un joven en un sangriento asalto en el que lo despojaron de la motocicleta dos delincuentes violentos que no dudaron en disparar para evitar que se resista al robo del vehículo mientras se encontraba en un espacio público.

    Un robo con disparos se registró durante la tarde de este domingo en la Av. Jorge Newbery, frente al Barrio Madres II de Ezeiza, cuando dos sujetos interceptaron a un joven y su pareja para robarle la moto Honda Tornado 300 cc de color naranja, sin patente.

    Durante el hecho, uno de los asaltantes efectuó un disparo antes de escapar hacia la localidad de Canning, informaron fuentes policiales. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 02.

    Asalto con violencia y disparos

    Según relató la víctima a la policía, los delincuentes circulaban en dos motos. De uno de ellos descendió un hombre que, mediante amenazas y ademanes intimidatorios, se apoderó de la motocicleta. Testigos indicaron que se escuchó un disparo cuando los asaltantes se escaparon.

    Investigación y operativo en marcha

    El Grupo Táctico Operativo (GTO) interviene en el caso y trabaja en la búsqueda de los sospechosos, mientras la Fiscalía N.º 02 supervisa las tareas de investigación y procura esclarecer el hecho.

