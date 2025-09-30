Octubre llega con algunos aumentos: servicios, educación, salud y combustibles más caros

Las cuotas de los colegios privados con subsidio estatal en territorio bonaerense aumentan 2,8% este mes. DIB

El inicio de octubre llega con una batería de incrementos en servicios esenciales y consumos cotidianos que volverán a presionar el bolsillo de los argentinos. Con la inflación de septiembre todavía en análisis —que según consultoras rondaría por encima del 2%—, octubre comienza con una lista de aumentos que en varios casos superan ese nivel y amenazan con impactar en las próximas mediciones oficiales.

Luz y gas Desde el 1° de octubre rigen nuevos valores mayoristas de la energía. Para el gas natural, el Ministerio de Economía dispuso una suba del 2,6% en dólares en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En la provincia de Buenos Aires, además, se autorizó un ajuste promedio del 1,5% en las tarifas de luz para usuarios residenciales.

Colegios privados Las cuotas de los colegios privados con subsidio estatal en territorio bonaerense aumentan 2,8% este mes, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aiepa). En septiembre ya habían tenido una suba similar, mientras que en agosto no hubo cambios. El ajuste anterior había sido en junio y julio, con alzas del 6,5% y 4,2% respectivamente.

Combustibles La nafta y el gasoil también se encarecerán en octubre debido a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Como ocurre en las últimas semanas, el aumento se trasladará directamente a los surtidores sin previo aviso.

Prepagas Los planes de medicina prepaga aplicarán incrementos que oscilarán entre 1,1% y 2,4%, según la empresa, el plan contratado y la región del país. Cable y telefonía Las compañías de cable, Internet y telefonía celular avanzarán con un nuevo ajuste mensual en octubre, de alrededor del 3%, luego de la eliminación de las regulaciones que limitaban sus subas.

