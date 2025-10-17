Cultura en movimiento: música, teatro, cine, muestras y más este fin de semana en Pergamino

Florentino
Bernabé Pirchi
Con entradas agotadas, este viernes vuelve a Florentino Bernabé Pirchi. El cantante local se presenta con el espectáculo Una más, entre las teclas de un piano, acompañado por el tecladista local Nico Qualino.
Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Contacto: 2477 315811.
ArteMás
Arte textil
En ArteMás se habilitó la muestra titulada: Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones. Exponen 25 artistas bajo la curaduría está a cargo de Viviana Andrada.
Echevarría 555. La muestra se podrá visitar miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 19:30, hasta el viernes 31 de octubre Entrada libre y gratuita.
Somos cerámica
En la Casa de la Cultura se habilitó la muestra grupal Somos Cerámica (una mirada al hacer y al sentir de este mundo maravilloso), a cargo de las alumnas del Taller de Graciela Cane.
General Paz 600. Entrada libre y gratuita.
Biblioteca Menéndez
Ciclo de Cine Italiano
Este viernes en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, continúa “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), el nuevo ciclo de cine italiano organizado por la Asociación Dante Alighieri Pergamino. Este viernes se proyectará el film Il Postino, Procida (Campania) e Salina (Sicilia).
Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.
Sindicato del Correo
El loro que cantaba la marcha peronista
Este sábado se llevará a cabo el acto de presentación del libro titulado El loro que cantaba la marcha peronista, de Rafael Restino. La presentación estará a cargo de Sergio García y Carlos Bonet. El cierre musical estará en manos de Pedro Tejedor.
9 de Julio 749, a las 20:30. Entrada libre y gratuita.
Florentino
Con entradas agotadas este sábado vuelve el DJ Oscar Scalbi con su propuesta Música para ver 3.
Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Contacto: 2477 466566.
El Yerta Club Cultural
Música, muestra, feria y teatro
El Yerta Club Cultural brinda su programación del fin de semana: este viernes se podrá disfrutar de Osadía (bandas en vivo, exposición fotográfica y feria de artesanos). El sábado vuelve la banda de Gypsi Jazz con nuevo repertorio y una propuesta artística atractiva. El domingo, el actor local Fernando Songini vuelve con su unipersonal Cuentero (reservas al 2477 514155).
Estrada 1953, viernes y domingo a las 20:00; sábado a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc
Cinema Pergamino
Dos estrenos
Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas: “Ne Zha 2: El renacer del alma” y “Teléfono negro 2”. Continúan en pantalla "Belén", "Tron: Ares" y "Mascotas al rescate".
Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga
Ritmo Club
Música popular
Ritmo Club Resto Bar anuncia la programación para este fin de semana. Este sábado vuelven a compartir escenario Keke Conte y Alberto Digilio, con un repertorio de música popular argentina ($6000). El domingo, en el Día de la Madre, se desarrollará el espectáculo La Re Juntada, con las presentaciones de Luly Peralta, Ame Ortiz, Andrea Jauregui, Juli Paz Dúo, Evee Herrou, César y Tony y Richard “Plan Fugaz”.
Avenida Alsina 950, a las 21:00 Reservas al 2477 318000.
Habemus Theatrum
El mar de noche
Este sábado vuelve a escena la obra El mar de noche, unipersonal a cargo del actor local Gustavo Bevacqua, escrita por Santiago Loza y dirigida por Fabricio Sceglio.
Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467. Las funciones continuarán los sábados 11, 18 y 25.
Douglas Haig
Música y baile
Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta La Dolo Band; el sábado llegará la banda La Adictiva; el domingo, el festejo del Día de la Madre será con Fer Foglia.
San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30; domingo de 20:00 a 1:00. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.
Habemus Theatrum
“Para anormales”
Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Las funciones continuarán los domingos de octubre.
Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.
Museo Municipal de Bellas Artes
Historias breves de gente común
Este domingo en el Museo Municipal de Bellas Artes vuelve a escena la obra Historias breves de gente común, una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli, quien dirige junto a Lucía Tiseyra. El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva.
Avenida Alsina y Moreno, las 19:30. Las funciones continuarán los domingos 19 y 26 de octubre.
Casa Natal Illia
Visita al Museo
El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.
Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.
Mariano Benítez
Museo Batallas de Cepeda
El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.
Museo Municipal
Historia de Pergamino
En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.
Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]