viernes 17 de octubre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Cultura en movimiento: música, teatro, cine, muestras y más este fin de semana en Pergamino

    Este fin de semana, Pergamino ofrece una agenda completa y diversa que invita a disfrutar de la cultura local en sus múltiples expresiones.

    Por Néstor Suárez
    17 de octubre de 2025 - 09:00
    Este viernes volverá a escena en la sala Habemus Theatrum la puesta local Guayaquil, el encuentro.

    Este viernes volverá a escena en la sala Habemus Theatrum la puesta local Guayaquil, el encuentro.

    LAURA RIERA

    Teatro Unión Ferroviaria

    Orquesta y Coro

    Este viernes, en el Teatro Unión Ferroviaria se desarrollará una velada musical muy especial: la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes se presentarán en un concierto conjunto abierto a toda la comunidad.

    Firma del convenio por el polo gastronomico en la ex terminal de San Pedro

    San Pedro: convenio con la municipalidad de San Pedro para el Polo Gastronómico en la ex Terminal de Ómnibus
    Ne Zha 2: El renacer del alma. Esta ambiciosa secuela se ha convertido en la película de animación de mayor éxito y en la película de habla no inglesa más taquillera de todos los tiempos.
    Entretenimiento

    Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Avenida Alsina 530, a las 20:00. La entrada será libre y a colaboración. Quienes deseen colaborar económicamente con el desarrollo de ambos proyectos pueden hacerlo a través de Mercado Pago con el alias: orquestacoro

    Habemus Theatrum

    Guayaquil, el encuentro

    Este viernes volverá a escena en la sala Habemus Theatrum la puesta local Guayaquil, el encuentro, la obra de Pacho O’Donnell, que cuenta con las actuaciones de José Antonio Carenzo y Gustavo Bevacqua y la dirección de Raúl Notta.

    Jujuy 227, a las 21:00. Anticipadas con descuento al 2477 456714.

    Florentino

    Bernabé Pirchi

    Con entradas agotadas, este viernes vuelve a Florentino Bernabé Pirchi. El cantante local se presenta con el espectáculo Una más, entre las teclas de un piano, acompañado por el tecladista local Nico Qualino.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Contacto: 2477 315811.

    ArteMás

    Arte textil

    En ArteMás se habilitó la muestra titulada: Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones. Exponen 25 artistas bajo la curaduría está a cargo de Viviana Andrada.

    Echevarría 555. La muestra se podrá visitar miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 19:30, hasta el viernes 31 de octubre Entrada libre y gratuita.

    Casa de la Cultura

    Somos cerámica

    En la Casa de la Cultura se habilitó la muestra grupal Somos Cerámica (una mirada al hacer y al sentir de este mundo maravilloso), a cargo de las alumnas del Taller de Graciela Cane.

    General Paz 600. Entrada libre y gratuita.

    Biblioteca Menéndez

    Ciclo de Cine Italiano

    Este viernes en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, continúa “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), el nuevo ciclo de cine italiano organizado por la Asociación Dante Alighieri Pergamino. Este viernes se proyectará el film Il Postino, Procida (Campania) e Salina (Sicilia).

    Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

    Sindicato del Correo

    El loro que cantaba la marcha peronista

    Este sábado se llevará a cabo el acto de presentación del libro titulado El loro que cantaba la marcha peronista, de Rafael Restino. La presentación estará a cargo de Sergio García y Carlos Bonet. El cierre musical estará en manos de Pedro Tejedor.

    9 de Julio 749, a las 20:30. Entrada libre y gratuita.

    Florentino

    Música para ver 3

    Con entradas agotadas este sábado vuelve el DJ Oscar Scalbi con su propuesta Música para ver 3.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Contacto: 2477 466566.

    El Yerta Club Cultural

    Música, muestra, feria y teatro

    El Yerta Club Cultural brinda su programación del fin de semana: este viernes se podrá disfrutar de Osadía (bandas en vivo, exposición fotográfica y feria de artesanos). El sábado vuelve la banda de Gypsi Jazz con nuevo repertorio y una propuesta artística atractiva. El domingo, el actor local Fernando Songini vuelve con su unipersonal Cuentero (reservas al 2477 514155).

    Estrada 1953, viernes y domingo a las 20:00; sábado a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Cinema Pergamino

    Dos estrenos

    Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas: “Ne Zha 2: El renacer del alma” y “Teléfono negro 2”. Continúan en pantalla "Belén", "Tron: Ares" y "Mascotas al rescate".

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Ritmo Club

    Música popular

    Ritmo Club Resto Bar anuncia la programación para este fin de semana. Este sábado vuelven a compartir escenario Keke Conte y Alberto Digilio, con un repertorio de música popular argentina ($6000). El domingo, en el Día de la Madre, se desarrollará el espectáculo La Re Juntada, con las presentaciones de Luly Peralta, Ame Ortiz, Andrea Jauregui, Juli Paz Dúo, Evee Herrou, César y Tony y Richard “Plan Fugaz”.

    Avenida Alsina 950, a las 21:00 Reservas al 2477 318000.

    Habemus Theatrum

    El mar de noche

    Este sábado vuelve a escena la obra El mar de noche, unipersonal a cargo del actor local Gustavo Bevacqua, escrita por Santiago Loza y dirigida por Fabricio Sceglio.

    Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467. Las funciones continuarán los sábados 11, 18 y 25.

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta La Dolo Band; el sábado llegará la banda La Adictiva; el domingo, el festejo del Día de la Madre será con Fer Foglia.

    San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30; domingo de 20:00 a 1:00. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

    Habemus Theatrum

    “Para anormales”

    Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Las funciones continuarán los domingos de octubre.

    Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

    Museo Municipal de Bellas Artes

    Historias breves de gente común

    Este domingo en el Museo Municipal de Bellas Artes vuelve a escena la obra Historias breves de gente común, una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli, quien dirige junto a Lucía Tiseyra. El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva.

    Avenida Alsina y Moreno, las 19:30. Las funciones continuarán los domingos 19 y 26 de octubre.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

    Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

    Ne Zha 2: El renacer del alma. Esta ambiciosa secuela se ha convertido en la película de animación de mayor éxito y en la película de habla no inglesa más taquillera de todos los tiempos.
    Entretenimiento

    Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Javier Milei en el programa de La Nación + video

    Javier Milei dio detalles de la reforma laboral, habló de Macri y del futuro de Santiago Caputo
    Cinco detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas en una serie de allanamientos en el barrio 12 de Octubre

    Cinco detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas en una serie de allanamientos en el barrio 12 de Octubre

    Noche de partidos para cuatro equipos nicoleños en el Torneo Pre Federal de Básquet

    Torneo Pre Federal: los nicoleños Regatas, Belgrano, La Emilia y Somisa afrontan una fecha clave

    Ne Zha 2: El renacer del alma. Esta ambiciosa secuela se ha convertido en la película de animación de mayor éxito y en la película de habla no inglesa más taquillera de todos los tiempos.
    Entretenimiento

    Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Esta casa de la región de Cuyo fue nombrada como la mejor de todo el mundo.

    Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo