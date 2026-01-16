Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar

En una iniciativa para acompañar la temporada de verano y descubrir el territorio bonaerense a través de la ficción, se presentó Cuentos de Provincia , una producción sonora realizada a través de Radio Provincia , que lleva estas historias al formato audiocuento, disponible desde el martes 13 en el Spotify de la radio.

Realizada de manera conjunta por el Instituto Cultural de la Provincia y el Ministerio de Comunicación, Radio Provincia lleva estas narraciones al formato de audiocuento. Teniendo en cuenta la extensión y la diversidad del territorio bonaerense, se realizó una convocatoria a los municipios para que enviasen una narración fantástica reconocida por su propia comunidad. Con todas las propuestas recibidas, se llevó adelante una curaduría que seleccionó diez historias representativas de cada región de la Provincia.

Además, la colección incluye una serie de libros que se distribuirán en las diversas actividades culturales durante el verano.

El proyecto involucra a diez escritores y escritoras reconocidos de nuestro país, los cuales fueron convocados por la Subsecretaría de Promoción Sociocultural a cargo de Lorena Riesgo para escribir las historias que forman parte de los podcasts. Los relatos surgieron de una detallada selección a fin de que sean representativos del territorio. Los elegidos fueron grabados en los estudios de Radio Provincia por Alejandro Apo y Maribel García.

Los relatos de Cuentos de Provincia

-La historia que abre la serie llega desde Pergamino. En "Verdes, piel rugosa, un solo ojo", de Tomás Downey, todo empieza con la desaparición de un joven y el pacto desesperado de tres amigos, una mentira absurda que, de tanto repetirse, empieza a volverse verdadera.

-Luciano Lamberti con "La mujer del agua" nos lleva a Saladillo para recuperar una leyenda que un abuelo le contó a su nieto en un bote quieto al atardecer.

-Sergio Olguín con "La leyenda del jinete sin cabeza" propone un viaje a Punta Alta (Coronel Rosales).

-Leila Sucari en "El caballero inglés" convoca a un fantasma de Carlos Keen empeñado en recuperar aquello que perdió: su cuerpo, su nombre y su lugar en el

-Pablo Ramos con "Victoria y la pupila Victoria" nos lleva a Avellaneda para recuperar una leyenda nacida entre fábricas, viejas curtiembres y calles que guardan secretos.

-Con Mar del Plata como escenario, Betina González se interna en los pasillos helados del asilo Unzué. En "El castigo" muestra lo que pasa entre el rigor de las monjas y el rumor de un mar embravecido.

-"El árbol que llora" de Jorge Consiglio sitúa su relato en La Plata, una ciudad de tránsito, hoteles y encuentros aparentemente casuales.

-Fernanda García Lao con "Carmelito se desvanece" nos traslada a Carmen de Areco donde la búsqueda de una criatura legendaria se transforma en una experiencia mística y perturbadora.

-En "Caribea", Alejandra Kamiya construye una historia que circula entre Quequén y Necochea, ligada a un barco que llega durante una tormenta y a un hombre al que todos llaman El Loco.

- "Piecitos fríos" de Raquel Robles presenta a Luisa, una niña de Chivilcoy que aprende demasiado pronto a convivir con lo que otros prefieren no ver. (DIB)