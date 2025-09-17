Accidente en San Pedro: camión embistió a un auto y cinco personas fueron derivadas al hospital

Un siniestro vial en el kilómetro 154 de la Ruta Nacional 9 involucró a un camión y un automóvil con cinco ocupantes. Todos fueron trasladados al Hospital “Emilio Ruffa” de San Pedro sin lesiones graves.

San Pedro: dos jóvenes gravemente heridos tras chocar en moto contra un cartel en el centro de la ciudad

En la mañana del martes, personal del destacamento policial de Río Tala intervino en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 154 de la Ruta Nacional Nº 9 , carril Rosario–Buenos Aires .

El siniestro involucró a un camión Renault Premium 320 DXI con acoplado , conducido por un joven de 33 años , y un automóvil Volkswagen Bora en el que viajaban cinco personas .

Según informaron fuentes oficiales, el camión colisionó por alcance al vehículo menor por causas que todavía se encuentran en investigación. Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes del Bora —el conductor de 43 años y cuatro acompañantes de 43, 34, 25 y 21 años — fueron trasladados al Hospital “Emilio Ruffa” de San Pedro .

El médico policial que los examinó determinó que ninguno presentaba lesiones de gravedad, aunque todos permanecen en observación.

Intervención judicial

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº11 tomó intervención en la causa y dispuso la realización de las diligencias judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores en el siniestro.

Este nuevo hecho se suma a la lista de accidentes registrados en los últimos meses sobre la Ruta 9, una de las más transitadas del país. Las autoridades reiteran el pedido de máxima precaución al circular, especialmente en horarios de alto flujo vehicular.