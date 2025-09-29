lunes 29 de septiembre de 2025
    • Cooperativa Eléctrica de Pergamino: programa de poda en veredas y avenidas

    Continúa la poda en las grandes arterias en el marco de un programa especial que desarrolla la Cooperativa Eléctrica de Pergamino.

    Por Luciano Zuccarelli
    29 de septiembre de 2025 - 15:48
    Importante trabajo de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino.

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP) avanza con el plan de poda preventiva en las principales arterias de la ciudad, una tarea que se repite año tras año y que busca garantizar un servicio más seguro y confiable.

    “Es un plan que venimos llevando a cabo desde hace unos años y el resultado se ve verano tras verano, con la disminución de interrupciones en el suministro”, aseguraron desde la entidad.

    Trabajos en distintas zonas de Pergamino

    Los trabajos consisten en el despeje de ramas y follaje que interfieren con las líneas de media y baja tensión, una situación que suele generar inconvenientes especialmente en épocas de tormentas, cuando los vientos y las lluvias provocan cortes de cables y caídas de postes.

    Desde la cooperativa destacaron que la poda preventiva no solo permite mejorar la calidad del servicio eléctrico, sino que además contribuye a la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la vía pública. “Cada árbol que se interviene es evaluado previamente, y se realizan cortes que respetan la fisonomía de la especie, con el objetivo de equilibrar la necesidad técnica con el cuidado del arbolado urbano”, explicaron.

    Mantenimiento constante

    Las tareas se concentran en avenidas y calles de alto tránsito, donde el cableado aéreo convive con árboles de gran porte. Según detallaron desde la CELP, se trata de un operativo planificado, que cuenta con la supervisión de personal especializado y equipamiento adecuado para minimizar riesgos.

    Al mismo tiempo, remarcaron que el plan de poda es acompañado por campañas de concientización dirigidas a los vecinos. “Muchas veces los usuarios intentan realizar la poda por su cuenta, lo que puede resultar peligroso. Por eso pedimos que, ante cualquier situación en la que el arbolado esté en contacto con cables, se comuniquen con la cooperativa y no intervengan por su cuenta”, agregaron.

    De esta manera, la Cooperativa Eléctrica busca continuar fortaleciendo la infraestructura de distribución de energía en la ciudad, anticipándose a posibles problemas y asegurando un mejor servicio para todos los usuarios de Pergamino.

