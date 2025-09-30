martes 30 de septiembre de 2025
    • ¿Pergamino enfrentará más calor hasta fin de año? El Servicio Meteorológico Nacional dio su pronóstico

    El SMN difundió su informe climático que proyecta que sucederá en los próximos tres meses. ¿Qué pasará en Pergamino?

    30 de septiembre de 2025 - 14:26
    Según el organismo, el centro argentino&nbsp; tienen más de un 55% de probabilidades de sufrir calor por encima del promedio histórico.

    65YMAS

    Tras un inicio fresco, la primavera dará un giro: el Servicio Meteorológico Nacional proyecta para los próximos tres meses temperaturas normales o superiores en gran parte del país. Pero qué pasará con Pergamino.

    Según el organismo, el centro y noreste argentino —Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y gran parte de Buenos Aires— tienen más de un 55% de probabilidades de sufrir calor por encima del promedio histórico.

    En el caso de la provincia de Buenos Aires, será el noroeste el área más afectada, lo que incluye a Pergamino y su región.

    Las excepciones

    El NOA (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) aparece como la única zona donde las temperaturas se mantendrán dentro de los valores normales para la época.

    Qué pasará con las lluvias

    El SMN prevé que las precipitaciones en la provincia de Buenos Aires se mantengan dentro de los niveles habituales entre octubre y diciembre.

    En el norte del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) habría mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal, mientras que en el oeste pampeano, Cuyo y el norte de la Patagonia se anticipa un posible déficit hídrico

