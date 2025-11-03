lunes 03 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Convocatoria fotográfica abierta a la comunidad del Colegio de Arquitectos

    La propuesta del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 6, tiene como lema “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”. La recepción cierra el 13.

    3 de noviembre de 2025 - 11:55
    La convocatoria fotográfica del Colegio de Arquitectos es gratuita y abierta a la comunidad, y está dirigida a niños, jóvenes y adultos.&nbsp;

    La convocatoria fotográfica del Colegio de Arquitectos es gratuita y abierta a la comunidad, y está dirigida a niños, jóvenes y adultos. 

    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

    El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 6, invita a participar de una convocatoria fotográfica abierta a toda la comunidad bajo el lema “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”. El objetivo es construir, a través de imágenes, una mirada colectiva sobre el habitar, el entorno cotidiano y los paisajes urbanos que conforman nuestra identidad.

    Lee además
    “Tengo fe en que va a salir todo muy lindo”: Aldana López y su sueño de llegar a Cosquín.
    Cultura y espectáculos

    Aldana López busca su lugar en Cosquín: participará en el Pre Cosquín sede Pergamino
    Cristian Capurelli, figura emergente de la nueva canción folklórica, se presentará en la tercera luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

    Cristian Capurelli tendrá su noche en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías digitales en formato JPG, registradas con cámara o teléfono celular, al correo: [email protected]

    En el cuerpo del mail deberán incluir: Nombre del autor/a - año - localidad donde fue tomada la foto.

    Las fotografías recibidas serán proyectadas durante la inauguración de la muestra "Desplazamiento” que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, en la sede del Colegio de Arquitectos de Pergamino, Castelli 573. Además, formarán parte de la programación de “La Noche de los Museos de Pergamino”.

    La actividad, gratuita y abierta a la comunidad, está dirigida a niños, jóvenes y adultos.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires D6 invita a participar del concurso fotográfico “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”, una propuesta para retratar el habitar, los paisajes urbanos y nuestra identidad local. Recepción hasta el 13 de noviembre Las fotos se proyectarán en la muestra “Desplazamiento” y en La Noche de los Museos. Enviá hasta 3 imágenes a [email protected] Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #Pergamino #Arquitectura #Fotografía #ConcursoFotográfico #CAPBAD6 #LaNocheDeLosMuseos"

    Temas
    Seguí leyendo

    Aldana López busca su lugar en Cosquín: participará en el Pre Cosquín sede Pergamino

    Cristian Capurelli tendrá su noche en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    El Municipio invita a la comunidad a disfrutar del festejo Feliz cumple, Pergamino

    Animación, romance y acción se dan cita en las salas de Cinema Pergamino

    Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

    Clausura del ciclo de Cine italiano con la película Cinema Paradiso, este viernes

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Pergamino celebró sus 130 años con un concierto colmado de arte y emoción

    Fauna de metal: la pasión artística del escultor local Matías Cangas

    Té Literario en la Biblioteca Popular Melchor Echagüe de El Socorro

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Realizarán en Baradero una carrera homenaje a Fino Mazzochi

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas
    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    El evento comercial ofrece promociones en tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, cosmética y más.

    CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

    La convocatoria premia obras construidas, publicaciones y proyectos de urbanismo, reconociendo trabajos con un impacto transformador bajo el lema La arquitectura como motor de cambio. Las categorías incluyen viviendas, edificios institucionales, reciclaje patrimonial, paisajismo y obras en el exterior. 

    Se entregaron los premios SCA CPAU de arquitectura argentina

    Este plato es uno de los más populares a nivel internacional y cuenta con millones de opciones imperdibles para degustarlos.

    Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?