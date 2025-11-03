Convocatoria fotográfica abierta a la comunidad del Colegio de Arquitectos

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 6, invita a participar de una convocatoria fotográfica abierta a toda la comunidad bajo el lema “Mi casa, mi barrio, mi ciudad”. El objetivo es construir, a través de imágenes, una mirada colectiva sobre el habitar, el entorno cotidiano y los paisajes urbanos que conforman nuestra identidad.
Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías digitales en formato JPG, registradas con cámara o teléfono celular, al correo: [email protected]
En el cuerpo del mail deberán incluir: Nombre del autor/a - año - localidad donde fue tomada la foto.
Las fotografías recibidas serán proyectadas durante la inauguración de la muestra "Desplazamiento” que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, en la sede del Colegio de Arquitectos de Pergamino, Castelli 573. Además, formarán parte de la programación de “La Noche de los Museos de Pergamino”.
La actividad, gratuita y abierta a la comunidad, está dirigida a niños, jóvenes y adultos.
