miércoles 29 de octubre de 2025
    • Cultura

    Clausura del ciclo de Cine italiano con la película Cinema Paradiso, este viernes

    Asociación Dante Alighieri cierra el ciclo de Cine italiano con la obra maestra de Giuseppe Tornatore que celebra la amistad y el amor por el cine.

    29 de octubre de 2025 - 11:45
    Cinema Paradiso es una profunda declaración de amor al cine y un nostálgico retrato de la Italia de la posguerra.

    Este viernes a las 18:00, en el Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón 635), la Asociación Dante Alighieri Pergamino celebrará el cierre del ciclo “Cinque Città, Cinque Film!” con la proyección de una joya del cine italiano: Cinema Paradiso. La entrada es libre y gratuita.

    Cinema Paradiso: joya del cine italiano

    Estrenada en 1988 y dirigida por Giuseppe Tornatore, esta película se consagró con el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, convirtiéndose en un clásico universal. Con guion y dirección del propio Tornatore y música del maestro Ennio Morricone junto a su hijo Andrea, el film es una profunda declaración de amor al cine y un nostálgico retrato de la Italia de la posguerra.

    A través de la historia de Salvatore, un joven fascinado por la magia del séptimo arte y su vínculo entrañable con el proyeccionista Alfredo, Cinema Paradiso nos invita a revivir la infancia, la memoria y los lazos que nos unen a las historias contadas en una pantalla. Ganadora además del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, su versión definitiva se convirtió en un fenómeno internacional que sigue emocionando a generaciones enteras.

    De esta manera, concluye el ciclo “Cinque Città, Cinque Film!”, una propuesta que durante los viernes de octubre ofreció al público pergaminense una cuidada selección de películas representativas de distintas regiones de Italia. Cada título permitió descubrir paisajes, costumbres y modos de vida que reflejan la riqueza cultural de ese país.

    Con este cierre, la Asociación Dante Alighieri Pergamino reafirma su compromiso con la difusión de la lengua y la cultura italiana, consolidando su rol como referente cultural en la ciudad y ofreciendo un espacio gratuito de encuentro, arte y reflexión a través del cine europeo.

