Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

Este viernes en Florentino Teatro Bar habrá teatro con la presentación de la obra Jujuy sin ti. “Te invitamos a sumergisrte en un show donde los sueños desafían la realidad y la imaginación traza su propio destino. Actúan: Nora Nocelli, Eliana Borrás, Antonella Cepeda, Lucas Castañares, Josefina Bianchi y Lauraro Medina Carrar.

En ArteMás se habilitó la muestra titulada: Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones. Exponen 25 artistas bajo la curaduría está a cargo de Viviana Andrada.

Echevarría 555. La muestra se podrá visitar miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 19:30, hasta el viernes 31 de octubre Entrada libre y gratuita.

Biblioteca Menéndez

Ciclo de Cine Italiano

Este viernes en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, cierra “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), el nuevo ciclo de cine italiano organizado por la Asociación Dante Alighieri Pergamino. Este viernes se proyectará el film Cinema Paradiso del director Giuseppe Tornatore (1988).

Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

El Yerta Club Cultural

Teatro y música

El Yerta Club Cultural anuncia su programación del fin de semana: este viernes el grupo de teatro Improviciados presenta la obra La sesión (Impro en formato largo de obra). (Entrada general $8000). Este sábado se presenta la propuesta musical Raíces, con Gabriel Rodríguez, Simón Rodríguez, Néstor Hourcade, Lucas Chamas, Fernando Vila e invitados ($8000). El domingo será el turno del grupo de teatro Chica Queen Kong que, desde Buenos Aires llega con la obra El Club ($12000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Cinema Pergamino

Tres estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas: Zoopocalipsis (Night of the Zoopocalypse), A pesar de ti y Chainsaw Man, la Película: Arco De Reze. Además, continúan cartel Teléfono Negro 2.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Museo Municipal de Bellas Artes

Alborada

En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

Avenida Alsina y Moreno. Entrada libre y gratuita.

Teatro Unión Ferroviaria

Coro Municipal de Niños y Jóvenes

Este viernes en el Teatro Unión Ferroviaria se desarrollará una peña a beneficio del Coro Municipal de Niños y Jóvenes, que proyecta un viaje a Córdoba donde participará de tres encuentros corales. La velada contará con la participación de solistas locales, el Taller de Danzas Folklóricas de la Escuela Municipal de Bellas Artes y el Taller de Banda de la EEA Nº 1 “A. Alvarez”.

Avenida Alsina 530, a las 20:00. Anticipadas a $3000; en puerta $4000. Las reservas se pueden hacer llamando al 2477 565813 (Valentina).

River Plate

Tinta Roja

Este sábado habrá milonga en la sede local de River Plate. Organizada por “El Facha” Aguad, los tangueros se reencuentran en Tinta Roja. La musicalización está a cargo de Ernesto Arana.

Avenida Illia 2285, a las 21:00. Valor de la entrada: $5000. Reservas al 2477 333899. Con la entrada se sortea $50000 en efectivo.

Parque Belgrano

“Feliz cumple, Pergamino”

Este sábado y domingo se desarrollarán dos jornadas de música, feria y gastronomía con entrada libre y gratuita, para festejar los 130 años de Pergamino como ciudad.

Avenida Irigoyen, entre las vías del Ferrocarril Belgrano, desde las 15:00 ambas jornadas.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta El Tigre Goro. El sábado animará la noche Jimena Gaitán.

San Nicolás 44. A las 21:30. Anticipadas a $ 4000 (a partir de las 12:00 y en boletería $5000). Más datos y reservas al 2477 454321.

Museo Municipal de Bellas Artes

Historias breves de gente común

Este sábado en el Museo Municipal de Bellas Artes vuelve a escena la obra Historias breves de gente común, una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli, quien dirige junto a Lucía Tiseyra. El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva.

Avenida Alsina y Moreno, las 19:00. Las entradas son limitadas y pueden adquirirse a través del Instagram oficial @historiasbreves o por mensajes de WhatsApp al 2477228002.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]