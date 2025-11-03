lunes 03 de noviembre de 2025
    Vacaciones más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

    Las vacaciones con perros o gatos requiere cumplir con requisitos que el Senasa facilita mediante el Certificado Veterinario Internacional (CVI).

    3 de noviembre de 2025 - 18:00
    Claves para viajar con una mascota al exterior.

    Claves para viajar con una mascota al exterior. 

    DIB

    Al igual que en los últimos años, para este verano que se aproxima se prevé mucho turismo argentino en el exterior. De no dispararse el dólar, muchos son los que se tientan o tienen la chance de irse afuera. Y muchos de los que viajen, obviamente, lo harán con sus animales de compañía.

    Para eso es necesario gestionar el Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de acuerdo a las exigencias sanitarias del país de destino.

    Actualmente, el organismo sanitario cuenta con el CVI Digital, una modalidad que permite al viajero solicitar y obtener el certificado desde una casilla de correo, completamente online. Esta opción se encuentra disponible para los destinos turísticos más elegidos por quienes viajan con su perro y/o gato: Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile (que en alta temporada representan el 90 % de la demanda), y para trasladarse vía terrestre desde o hacia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Tránsito Austral).

    La modalidad del trámite digital con firma electrónica permite realizar toda la gestión a través del Sistema de Mascotas, desde la carga de la documentación sanitaria hasta la obtención del certificado, sin necesidad de concurrir a la oficina del Organismo. El documento emitido posee mecanismos de autenticidad y validación para su constatación en puestos fronterizos y en los países de destino.

    Es importante tener en cuenta que, una vez recibida la documentación dentro de las 72 horas hábiles, el Senasa corrobora el cumplimiento de los requisitos sanitarios y la carga de los datos en el sistema. Si la documentación recibida es correcta se enviarán los cupones de pago y, una vez cargados los correspondientes comprobantes, el usuario recibirá el CVI Digital en su casilla de correo electrónico dentro de las siguientes 24 horas hábiles.

    Esto significa que, en una situación ideal, el trámite completo puede demorar hasta cuatro días hábiles. En lo que respecta al monto total a abonar según arancel y modalidad, se parte de los $1.604 el trámite normal, pasando por $22.730 el urgente o el mismo monto para el CVI Digital. En tanto, es de $43.857 el trámite muy urgente, de demanda espontánea.

    Costos de ir de vacaciones con mascotas

    Los costos de viajar con tu mascota disminuyeron en los últimos años, aunque varían dependiendo de la aerolínea y el destino. En el caso de Aerolíneas Argentinas, transporta perros y gatos de doce semanas de edad como mínimo.

    En cabina, por ejemplo, los precios varían según el peso del animal. En Aerolíneas Argentinas, viajar a países como Brasil, Uruguay y otros de Sudamérica tiene un valor de 150 dólares para mascotas de hasta 9 kg.

    En bodega, en tanto, el precio para ese mismo viaje a Sudamérica tiene un costo de 330 dólares para un contenedor más pequeño y 575 dólares para uno de hasta un metro, por 80 cm y 70 cm.

    Dónde consultar

    Correo electrónico: [email protected]

    WhatsApp: 1135859810

    Oficinas del Senasa (lunes a viernes de 9:00 a 17:00).

    Formulario: https://www.argentina.gob.ar/senasa/transparencia/participacion/formulario-para-la-orientacion-y-consulta-ciudadana

