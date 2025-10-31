viernes 31 de octubre de 2025
    • Entretenimiento

    Animación, romance y acción se dan cita en las salas de Cinema Pergamino

    Cinema Pergamino renueva su cartelera. Ingresan: Zoopocalipsis, A pesar de ti y Chainsaw Man: La Película – Arco de Reze. Continúa Teléfono negro 2.

    31 de octubre de 2025 - 10:00
    A pesar de ti es una película de drama romántico basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019.

    "A pesar de ti" es una película de drama romántico basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019.

    PRENSA
    Night of the Zoopocalypse (Zoopocalípsis) está inspirada en un concepto de Clive Barker, basado vagamente en su cuento Zoombies.

    Night of the Zoopocalypse (Zoopocalípsis) está inspirada en un concepto de Clive Barker, basado vagamente en su cuento "Zoombies".

    PRENSA
    Por primera vez, Chainsaw Man llega a la gran pantalla en una épica aventura cargada de acción que continúa la exitosa serie de anime.

    Por primera vez, Chainsaw Man llega a la gran pantalla en una épica aventura cargada de acción que continúa la exitosa serie de anime.

    PRENSA

    Cinema Pergamino presenta este viernes tres nuevos estrenos que prometen cautivar a públicos de todas las edades. La aventura animada Zoopocalipsis transforma un zoológico en escenario de una divertida invasión zombi; el drama romántico A pesar de ti conmueve con una historia de amor, pérdida y resiliencia; y la esperada Chainsaw Man: La Película – Arco de Reze lleva a la gran pantalla toda la intensidad del fenómeno del anime japonés. Además, continúa en cartel el éxito de terror Teléfono negro 2.

    Una cartelera variada para disfrutar del cine en todas sus formas.

    Zoopocalipsis

    Embed - ZOOPOCALIPSIS Tráiler Español Latino (2025)

    Night of the Zoopocalypse es una película de terror y comedia animada de 2024 dirigida por los artistas de storyboard Rodrigo Pérez-Castro y Ricardo Curtis, escrita por James Kee y el productor Steven Hoban; inspirada en un concepto de Clive Barker, basado vagamente en su cuento "ZOOmbies".

    Sinopsis: Cuando un meteorito cae sobre el zoológico de Colepepper y extiende un virus entre todos los animales que los transforma en zombis, una loba llamada Gracie obliga a Dan, un puma, a ser su guardaespaldas y ayudarla a encontrar a su manada. Tendrán que atravesar una serie de aventuras para salvar a todos los animales que fueron afectados.

    Su duración es de 92 minutos y su calificación es apta para todo público.

    A pesar de ti

    Embed - A PESAR DE TI Tráiler Español Latino (2025)

    "A pesar de ti" es una película de drama romántico dirigida por Josh Boone a partir de un guion de Susan McMartin. Está basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2019.

    Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

    A pesar de ti es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia.

    La dirección es de Josh Boone; el elenco está encabezado por Mason Thames, Dave Franco, Mackenna Grace y Allison Williams. El film tiene una duración de 117 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.

    Chainsaw Man, la Película - Arco De Reze

    Embed - Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze | Nuevo Tráiler (Doblado)

    Por primera vez, Chainsaw Man llega a la gran pantalla en una épica aventura cargada de acción que continúa la exitosa serie de anime.

    Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

    Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.

    La dirección es de Tatsuya Yoshihara. Este largometraje de fantasía, animación y acción de origen japonés tiene una duración de 100 minutos y su calificación es apta mayores de 16 años.

    Temas
    En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas.
    Cultura y espectáculos

    Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

    Por Néstor Suárez

