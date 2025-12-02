martes 02 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Más rechazo a la nueva tasa bonaerense: "les importa poco el ambiente"

    La Cámara Argentina de Feedlot manifestó preocupación y rechazó enérgicamente el proyecto de ley presentado por una diputada K de la provincia de Buenos Aires, que pretende crear una tasa "a favor del ambiente" sobre las emisiones de metano del sector ganadero.

    2 de diciembre de 2025 - 09:06
    Un intento de aumentar la presión fiscal bajo argumento de cuidar el ambiente

    Un intento de aumentar la presión fiscal bajo argumento de cuidar el ambiente

    La cámara que reúne a los feedloteros de todo el país se mostró preocupada y rechazó un intento de aumentar la presión fiscal bajo argumentos ambientales en la provincia de Buenos Aires. Se trata del proyecto presentado por la legisladora kirchnerista Lucía Lorena Klug, que busca incrementar aún más la presión impositiva sobre los productores bonaerenses.

    Lee además
    La Diputada K abrió el debate por el metano.

    Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas
    La diversificación de la apicultura con polen se consolida como una alternativa sostenible.

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad

    "La Cámara Argentina de Feedlot (CAF) manifiesta su preocupación y rechaza enérgicamente el proyecto de ley D-1688/25-26-0 presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y que pretende crear una tasa ambiental sobre las emisiones de metano de la ganadería", sostienen los feedloteros en un comunicado breve pero contundente.

    Según la entidad, esta tasa, lejos de buscar cumplir con la normativa ambiental existente, "pretende crear un nuevo régimen recaudatorio" en pos de financiar la gestión de residuos sólidos urbanos.

    Embed - Cámara de Feedlot on Instagram: " Comunicado CAF Preocupación y rechazo ante un intento de aumentar la presión fiscal bajo argumentos ambientales. @confederacionesrurales @carbapargentina @sociedadruralargentina @federacionagraria @coninagro_coop"
    View this post on Instagram

    Es por eso que expresaron su contundente rechazo a un proyecto que solo tiene por finalidad "establecer una nueva tasa para la actividad ganadera por el simple hecho de que el ganado respire", desconociendo el impacto que puede tener en una de las actividades productoras de alimentos que más empleo genuino y arraigo genera en el interior bonaerense.

    Desconocimiento

    Es de suma gravedad el desconocimiento real y la falta de sustento técnico de quienes impulsan este proyecto sin considerar conceptos como captura o balance y que solo afectará al empleo y agregado de valor.

    La propuesta plantea la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), que apuntaría a “mitigar la emisión” de este gas de efecto invernadero que —según señala la legisladora— proviene de los eructos y flatulencias del ganado durante la digestión.

    "No podemos dejar pasar desapercibido este intento de sumar más presión tributaria en una de las provincias que más castigan impositivamente a la ganadería, pero que además nada tiene que ver con la finalidad con la que se lo pretende disfrazar", concluyeron en la CAF.

    Temas
    Seguí leyendo

    Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad

    Trigo: con un avance del 40%, la cosecha muestra rendimientos sorprendentes

    El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    Sonríe el agro: La Niña 2025/26 será un fenómeno leve y de corta duración

    Periurbano de Pergamino: la otra opción productiva que puede impactar en rentabilidad

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

    San Pedro: Juan Cruz Acosta dará una conferencia y responderá sobre la denuncia por desvío de fondos
    Un intento de aumentar la presión fiscal bajo argumento de cuidar el ambiente

    Más rechazo a la nueva tasa bonaerense: "les importa poco el ambiente"

    La colonia de abejas estaba en la plaza Merced, en inmediaciones de la esquina de Florida y Merced.

    Un apicultor rescató un enjambre de abejas en pleno centro y evitó riesgos para vecinos en la plaza Merced

    Podcast del 2 de diciembre de 2025

    Podcast del 2 de diciembre de 2025

    El juicio por el homicidio de Benjamín Rojas comenzará el próximo martes 9 de diciembre en el Tribunal Oral en lo Criminal y los encargados de juzgar al acusado, Luis Alderete, serán doce ciudadanos.

    Será el juicio por jurados por el homicidio del adolescente de 15 años Benjamín Rojas