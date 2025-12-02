Más rechazo a la nueva tasa bonaerense: "les importa poco el ambiente"

La cámara que reúne a los feedloteros de todo el país se mostró preocupada y rechazó un intento de aumentar la presión fiscal bajo argumentos ambientales en la provincia de Buenos Aires . Se trata del proyecto presentado por la legisladora kirchnerista Lucía Lorena Klug , que busca incrementar aún más la presión impositiva sobre los productores bonaerenses.

Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

"La Cámara Argentina de Feedlot ( CAF ) manifiesta su preocupación y rechaza enérgicamente el proyecto de ley D-1688/25-26-0 presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y que pretende crear una tasa ambiental sobre las emisiones de metano de la ganadería", sostienen los feedloteros en un comunicado breve pero contundente.

Según la entidad, esta tasa, lejos de buscar cumplir con la normativa ambiental existente, " pretende crear un nuevo régimen recaudatorio" en pos de financiar la gestión de residuos sólidos urbanos.

Es por eso que expresaron su contundente rechazo a un proyecto que solo tiene por finalidad "establecer una nueva tasa para la actividad ganadera por el simple hecho de que el ganado respire" , desconociendo el impacto que puede tener en una de las actividades productoras de alimentos que más empleo genuino y arraigo genera en el interior bonaerense.

Desconocimiento

Es de suma gravedad el desconocimiento real y la falta de sustento técnico de quienes impulsan este proyecto sin considerar conceptos como captura o balance y que solo afectará al empleo y agregado de valor.

La propuesta plantea la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), que apuntaría a “mitigar la emisión” de este gas de efecto invernadero que —según señala la legisladora— proviene de los eructos y flatulencias del ganado durante la digestión.

"No podemos dejar pasar desapercibido este intento de sumar más presión tributaria en una de las provincias que más castigan impositivamente a la ganadería, pero que además nada tiene que ver con la finalidad con la que se lo pretende disfrazar", concluyeron en la CAF.