Básquetbol: Luego de la derrota, Comunicaciones se juega todo este domingo ante Porteño

En el segundo partido de vuelta del play off por la clasificación al Torneo Federal de Básquetbol, Porteño de Chacabuco se impuso con autoridad sobre Comunicaciones por 88 a 63. El encuentro, disputado el viernes a la noche en un estadio que lució colmado y vibró al ritmo del aliento local, tuvo un importante desarrollo en esta instancia decisiva.

Desde el inicio, el conjunto de Chacabuco marcó diferencias a partir de una defensa intensa y transiciones rápidas que sorprendieron a la visita. Comunicaciones, que había logrado quedarse con el primer cruce en Pergamino, nunca encontró la fluidez ofensiva que mostró en su cancha y sufrió la efectividad del local, especialmente en el segundo y tercer cuarto, donde Porteño logró quebrar el encuentro.

El juego colectivo y el empuje constante del público fueron factores determinantes para que el equipo chacabuquense sellara una victoria clara, necesaria para igualar la serie y forzar un tercer partido.

Este domingo se define para Comu Con este resultado, la semifinal por el ascenso al Torneo Federal queda ahora igualada 1 a 1, por lo que todo se definirá esta noche. El tercer y decisivo encuentro se disputará hoy, a las 20:00, nuevamente en el estadio de Porteño, donde ambos equipos buscarán la clasificación en un clima que promete ser tan intenso como el de los dos cruces anteriores.

La expectativa es alta y tanto jugadores como cuerpos técnicos coincidieron en que será un partido ajustado, en el que pesarán la concentración, la rotación del plantel y la capacidad de sostener el ritmo en los momentos clave. El ganador obtendrá el pasaje a la próxima instancia del Torneo Pre Federal, mientras que el perdedor cerrará su temporada oficial.

