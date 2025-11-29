sábado 29 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Básquetbol: Luego de la derrota, Comunicaciones se juega todo este domingo ante Porteño

    Comunicaciones cayó en el segundo partido y este domingo buscará sellar su clasificación a una nueva instancia del Pre Federal de Básquetbol.

    29 de noviembre de 2025 - 11:25
    Comu perdió en Chacabuco y este domingo hará tercer partido.

    En el segundo partido de vuelta del play off por la clasificación al Torneo Federal de Básquetbol, Porteño de Chacabuco se impuso con autoridad sobre Comunicaciones por 88 a 63. El encuentro, disputado el viernes a la noche en un estadio que lució colmado y vibró al ritmo del aliento local, tuvo un importante desarrollo en esta instancia decisiva.

    Lee además
    Juan Martín Bello, uno de los puntos altos de Pergamino Básquet.

    Obligado a reaccionar, Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo ante El Talar
    Con público local más “invitados”, así se jugarían las finales de la Primera local

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    Desde el inicio, el conjunto de Chacabuco marcó diferencias a partir de una defensa intensa y transiciones rápidas que sorprendieron a la visita. Comunicaciones, que había logrado quedarse con el primer cruce en Pergamino, nunca encontró la fluidez ofensiva que mostró en su cancha y sufrió la efectividad del local, especialmente en el segundo y tercer cuarto, donde Porteño logró quebrar el encuentro.

    El juego colectivo y el empuje constante del público fueron factores determinantes para que el equipo chacabuquense sellara una victoria clara, necesaria para igualar la serie y forzar un tercer partido.

    Este domingo se define para Comu

    Con este resultado, la semifinal por el ascenso al Torneo Federal queda ahora igualada 1 a 1, por lo que todo se definirá esta noche. El tercer y decisivo encuentro se disputará hoy, a las 20:00, nuevamente en el estadio de Porteño, donde ambos equipos buscarán la clasificación en un clima que promete ser tan intenso como el de los dos cruces anteriores.

    La expectativa es alta y tanto jugadores como cuerpos técnicos coincidieron en que será un partido ajustado, en el que pesarán la concentración, la rotación del plantel y la capacidad de sostener el ritmo en los momentos clave. El ganador obtendrá el pasaje a la próxima instancia del Torneo Pre Federal, mientras que el perdedor cerrará su temporada oficial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Obligado a reaccionar, Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo ante El Talar

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    Pergamino Básquet abre su paso por Mar del Plata ante el invicto Quilmes

    Pergamino Básquet volvió al triunfo: venció a Deportivo Norte

    Pergamino Básquet juega en casa frente a Deportivo Norte

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Douglas Haig trabaja decidido a cambiar la historia y sostener su pelea por el ascenso

    Pergamino dejó una buena imagen en Mar del Plata en el XLIX Torneo Nacional de Papi fútbol de Maristas

    Prohíben el ingreso al hincha de Douglas Haig que invadió el campo de juego en el partido con Atlético Rafaela

    Joaquín Debeljuh Taruselli busca doble consagración en el SARR Series

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    Concejales señalados como “caras rotas”, “vagos” o “atornillados a la banca” fueron parte del tono generalizado.

    San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51