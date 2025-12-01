Avanza el caso del ladrón baleado por el Policía: detuvieron al cómplice y secuestraron un secarropa robado

La mujer de 47 años detenida por encubrimiento ya que en su casa de Niñas de Ayohuma al 2100 encontraron el secarropas sustraído en el raid delictivo de los delincuentes que terminó con un ladrón baleado.

El sujeto de 39 años detenido por orden del Juzgado de Garantías por ser sospechado de cómplice del ladrón baleado por el Policía Federal.

La investigación por el violento intento de robo en la vivienda de un matrimonio de integrantes de la Policía Federal, ocurrido en la mañana del último sábado en barrio Centenario, avanzó con un allanamiento que permitió detener al presunto cómplice del ladrón baleado y recuperar un secarropa sustraído horas antes en otra casa de la zona sur de la ciudad.

La causa es instruida por la Fiscalía Nº 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, quien solicitó las medidas judiciales que fueron concretadas este lunes por personal del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Segunda, con la colaboración de la Policía Local y de la DDI Pergamino.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, los dos sujetos venían protagonizando un raid delictivo en viviendas de la zona sur. Antes de irrumpir en la casa del matrimonio de uniformados federales —ubicada en la intersección de Magallanes y Monteagudo— habían forzado el ingreso a otra propiedad de Balboa al 1400, de donde sustrajeron un secarropa Koh-i-noor.

Las evidencias recolectadas en el lugar y los registros aportados por víctimas y vecinos permitieron establecer que los robos se cometieron con escasa diferencia de tiempo y bajo un mismo modus operandi: forzamiento de aberturas y sustracción rápida de electrodomésticos u objetos transportables.

Baleado en intento de robo

Policia federal baleo a ladron ladron baleado monteagudo y magallanes Pergamino El sábado a la mañana en Moagallanes y Monteagudo un Policía Federal baleó al ladrón que redujo a la mujer para intentar robarle pertenencias en el interior de la morada. LA OPINION

Según consta en las actuaciones, los delincuentes habrían llegado a la casa del matrimonio creyendo que podían encontrar elementos de valor, sin saber que los moradores eran policías federales. Una vez dentro, redujeron a la dueña de casa mediante intimidaciones y amenazas.

El esposo, un efectivo de la fuerza, dio la voz de alto al agresor cuando lo vio dentro de la vivienda. Ante el desoimiento y al advertir que la vida de su pareja se encontraba en riesgo, efectuó varios disparos que impactaron en el intruso y frustraron el robo. El cómplice logró escapar, pero quedó registrado por cámaras y testigos.

El ladrón baleado —un hombre de alrededor de 30 años— fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde permaneció inicialmente en terapia intensiva debido a tres heridas de bala. Su estado evolucionó favorablemente y en las últimas horas fue trasladado a una sala común, donde continúa internado bajo custodia policial.

Allanamientos y detención del presunto cómplice

Este lunes, con autorización del Juzgado de Garantías, se concretaron dos allanamientos simultáneos. En una vivienda de Balboa al 1600 se procedió a la detención de un hombre de 39 años, señalado como el presunto cómplice que habría participado en los robos previos y en el intento de asalto a la casa del matrimonio policial. En el domicilio se identificaron otras personas y se cumplimentaron los recaudos legales.

El segundo procedimiento tuvo lugar en una vivienda de Niñas de Ayohuma al 2100, donde residiría una mujer de 47 años que habría servido de apoyo logístico o guarda de objetos robados. En ese lugar se secuestró un secarropa Koh-i-noor blanco, el mismo modelo denunciado como sustraído en la vivienda de Balboa. La mujer fue aprehendida, notificada del artículo 60 del Código Procesal Penal y recuperó la libertad conforme lo establece el artículo 161.

Los investigadores consideran que el electrodoméstico secuestrado constituye un elemento clave, ya que vincularía de manera directa a los sospechosos con el raid delictivo que terminó en el asalto frustrado en barrio Centenario.

La investigación continúa

El fiscal D’Elío evalúa ahora ampliar imputaciones y determinar si existen otros hechos recientes compatibles con el accionar de los dos sospechosos. También aguarda la evolución del ladrón internado, ya que deberá prestar declaración cuando su estado de salud lo permita.

La causa se encuentra caratulada como Robo agravado en tentativa y Robo agravado por efracción, y sigue su curso con nuevas pericias y análisis de evidencia recolectada en los allanamientos.