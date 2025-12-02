Un apicultor rescató un enjambre de abejas en pleno centro y evitó riesgos para vecinos en la plaza Merced

Una colonia de abejas, sin reina, se encontraba en la esquina de Florida y Merced el lunes a la tarde.

La colonia de abejas estaba en la plaza Merced, en inmediaciones de la esquina de Florida y Merced.

En la tarde de este lunes, una inusual situación sorprendió a vecinos y transeúntes en la esquina de Florida y Merced, uno de los puntos de mayor circulación del microcentro pergaminense. Un enjambre de abejas se instaló en la vía pública y generó alarma entre quienes pasaban por el lugar .

Ante el aviso, personal municipal acordonó la zona y cortó preventivamente el tránsito, mientras se convocaba al apicultor Leo Arizmendi, reconocido en la ciudad por su trabajo en manejo y recuperación de colmenas.

Arizmendi llegó en pocos minutos y procedió a realizar la intervención. En diálogo con La Opinión, relató cómo fue el operativo: “cuando llegué, la gente de la Municipalidad ya había colocado las cintas en todo el contorno. Detuve el vehículo, bajé el cajoncito que traía y lo apoyé cerquita del piso. Enseguida las abejas comenzaron a entrar al cajón, porque adentro tengo panales de otras colmenas que ya tienen cera y el olor propio de las abejas, ¿viste? Eso las atrae rápidamente. De a poquito empezaron a entrar, hasta que recién terminé de que ingresaran las últimas”.

“Quedaron algunas bollando, porque aparentemente este enjambre no tiene reina. Cuando cayó al piso, tal vez algún vehículo la pisó. Entonces quedaron huérfanas y por eso no entraron todas juntas como deberían hacerlo en condiciones normales”.

A pesar de ello, Arizmendi aclaró que las abejas rescatadas podrán aprovecharse: “Ahora las voy a unir a una colmena más chica que tengo en el campo, y van a producir igual”.

La intervención permitió retirar el enjambre de forma segura, sin riesgos para las personas ni para los insectos, y normalizar el tránsito en una zona que durante algunos minutos concentró la atención de curiosos.