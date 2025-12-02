martes 02 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un apicultor rescató un enjambre de abejas en pleno centro y evitó riesgos para vecinos en la plaza Merced

    En la tarde de este lunes en la plaza Merced un enjambre de abejas se instaló en la vía pública y generó alarma entre quienes pasaban por el lugar.

    2 de diciembre de 2025 - 07:14
    La colonia de abejas estaba en la plaza Merced, en inmediaciones de la esquina de Florida y Merced.

    La colonia de abejas estaba en la plaza Merced, en inmediaciones de la esquina de Florida y Merced.

    LA OPINION
    Una colonia de abejas, sin reina, se encontraba en la esquina de Florida y Merced el lunes a la tarde.

    Una colonia de abejas, sin reina, se encontraba en la esquina de Florida y Merced el lunes a la tarde.

    LA OPINION

    En la tarde de este lunes, una inusual situación sorprendió a vecinos y transeúntes en la esquina de Florida y Merced, uno de los puntos de mayor circulación del microcentro pergaminense. Un enjambre de abejas se instaló en la vía pública y generó alarma entre quienes pasaban por el lugar.

    Lee además
    ¿que hacer ante la aparicion repentina de un enjambre de abejas en espacios urbanos?

    ¿Qué hacer ante la aparición repentina de un enjambre de abejas en espacios urbanos?
    la cooperativa electrica de pergamino advirtio sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    Ante el aviso, personal municipal acordonó la zona y cortó preventivamente el tránsito, mientras se convocaba al apicultor Leo Arizmendi, reconocido en la ciudad por su trabajo en manejo y recuperación de colmenas.

    Intervención del apicultor

    Arizmendi llegó en pocos minutos y procedió a realizar la intervención. En diálogo con La Opinión, relató cómo fue el operativo: “cuando llegué, la gente de la Municipalidad ya había colocado las cintas en todo el contorno. Detuve el vehículo, bajé el cajoncito que traía y lo apoyé cerquita del piso. Enseguida las abejas comenzaron a entrar al cajón, porque adentro tengo panales de otras colmenas que ya tienen cera y el olor propio de las abejas, ¿viste? Eso las atrae rápidamente. De a poquito empezaron a entrar, hasta que recién terminé de que ingresaran las últimas”.

    Las abejas no tenían reina

    Sin embargo, no todas lograron reunirse. Según explicó el especialista, el comportamiento del enjambre indicaba un problema:

    “Quedaron algunas bollando, porque aparentemente este enjambre no tiene reina. Cuando cayó al piso, tal vez algún vehículo la pisó. Entonces quedaron huérfanas y por eso no entraron todas juntas como deberían hacerlo en condiciones normales”.

    A pesar de ello, Arizmendi aclaró que las abejas rescatadas podrán aprovecharse: “Ahora las voy a unir a una colmena más chica que tengo en el campo, y van a producir igual”.

    La intervención permitió retirar el enjambre de forma segura, sin riesgos para las personas ni para los insectos, y normalizar el tránsito en una zona que durante algunos minutos concentró la atención de curiosos.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El episodio ocurrió este lunes en la esquina de Florida y Merced, donde el enjambre generó alarma y obligó a cortar el tránsito de manera preventiva. Personal municipal acordonó la zona y convocó al apicultor Leo Arizmendi, quien llegó rápidamente y realizó el rescate utilizando un cajón con panales que atrajo a la mayoría de las abejas. Arizmendi explicó que algunas quedaron fuera del enjambre porque aparentemente la reina habría muerto, posiblemente aplastada cuando cayeron al piso: “Quedaron huérfanas y por eso no entraron todas”, señaló. Las abejas reunidas serán incorporadas a otra colmena en el campo, donde podrán seguir produciendo. El operativo permitió retirarlas sin riesgos y restablecer el tránsito en una de las esquinas más concurridas de la ciudad."
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Qué hacer ante la aparición repentina de un enjambre de abejas en espacios urbanos?

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    Día Mundial de Respuesta al VIH: un llamado a la prevención, el diagnóstico y el cuidado

    Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Cayeron casi 70 milímetros en Pergamino y crece la pregunta: ¿Cómo seguirá el clima?

    Sunset vuelve a los escenarios en Pergamino con un show lleno de clásicos del rock

    Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

    San Pedro: Juan Cruz Acosta dará una conferencia y responderá sobre la denuncia por desvío de fondos
    Un intento de aumentar la presión fiscal bajo argumento de cuidar el ambiente

    Más rechazo a la nueva tasa bonaerense: "les importa poco el ambiente"

    La colonia de abejas estaba en la plaza Merced, en inmediaciones de la esquina de Florida y Merced.

    Un apicultor rescató un enjambre de abejas en pleno centro y evitó riesgos para vecinos en la plaza Merced

    Podcast del 2 de diciembre de 2025

    Podcast del 2 de diciembre de 2025

    El juicio por el homicidio de Benjamín Rojas comenzará el próximo martes 9 de diciembre en el Tribunal Oral en lo Criminal y los encargados de juzgar al acusado, Luis Alderete, serán doce ciudadanos.

    Será el juicio por jurados por el homicidio del adolescente de 15 años Benjamín Rojas