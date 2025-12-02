Un apicultor rescató un enjambre de abejas en pleno centro y evitó riesgos para vecinos en la plaza Merced

En la tarde de este lunes, una inusual situación sorprendió a vecinos y transeúntes en la esquina de Florida y Merced, uno de los puntos de mayor circulación del microcentro pergaminense. Un enjambre de abejas se instaló en la vía pública y generó alarma entre quienes pasaban por el lugar.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El episodio ocurrió este lunes en la esquina de Florida y Merced, donde el enjambre generó alarma y obligó a cortar el tránsito de manera preventiva. Personal municipal acordonó la zona y convocó al apicultor Leo Arizmendi, quien llegó rápidamente y realizó el rescate utilizando un cajón con panales que atrajo a la mayoría de las abejas. Arizmendi explicó que algunas quedaron fuera del enjambre porque aparentemente la reina habría muerto, posiblemente aplastada cuando cayeron al piso: “Quedaron huérfanas y por eso no entraron todas”, señaló. Las abejas reunidas serán incorporadas a otra colmena en el campo, donde podrán seguir produciendo. El operativo permitió retirarlas sin riesgos y restablecer el tránsito en una de las esquinas más concurridas de la ciudad."
View this post on Instagram