Continúa Cultura Rodante en Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia

La Municipalidad de Ramallo invita a la comunidad a disfrutar de nuevas jornadas de Cultura Rodante, una propuesta gratuita que combina arte, tecnología y recreación en un espacio pensado para el encuentro familiar y la participación comunitaria.
Cultura Rodante: una propuesta cultural gratuita en Ramallo
El programa Cultura Rodante es una iniciativa del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo acercar experiencias artísticas y culturales a distintos puntos del territorio bonaerense. En Ramallo, la propuesta se presenta como una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de actividades innovadoras en un entorno al aire libre.
Durante dos jornadas consecutivas, el Parador Municipal será el escenario de juegos interactivos, música en vivo, experiencias de realidad virtual y propuestas recreativas pensadas para todas las edades, con acceso libre y gratuito.
Actividades para toda la familia en el Parador Municipal
El evento se desarrollará este lunes y martes, en el horario de 19 a 21 horas, y está diseñado para que niños, jóvenes y adultos puedan participar de manera activa. La combinación de tecnología, entretenimiento y propuestas culturales busca generar un espacio de disfrute compartido, fortaleciendo los vínculos sociales y familiares.
Desde la organización destacaron que todas las actividades están pensadas con una mirada inclusiva, garantizando que cada vecino pueda sumarse sin restricciones y disfrutar de una experiencia diferente.
Ramallo apuesta al acceso cultural y la participación comunitaria
Desde el Municipio remarcaron la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo enriquecen la agenda cultural local, sino que también promueven la participación ciudadana y el uso de los espacios públicos como puntos de encuentro.
Cultura Rodante se consolida así como una herramienta para democratizar el acceso a la cultura, fomentar el disfrute colectivo y posicionar a Ramallo como una ciudad comprometida con propuestas culturales abiertas, innovadoras y de calidad para toda la comunidad.