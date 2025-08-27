Provincia pagará $80.000 a autoridades de mesa en las elecciones

La provincia de Buenos Aires confirmó que pagará $80.000 a quienes se desempeñen como autoridades de mesa en las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre de 2025. Dicha suma contempla $40.000 por la jornada electoral y un adicional de igual monto por completar la capacitación oficial.

Este incentivo económico se estableció mediante el Decreto 1567/2025 y tiene como objetivo reforzar la preparación y el compromiso ciudadano en una etapa clave del calendario electoral. El pago se realizará a través del Banco Provincia, por Cuenta DNI o por ventanilla, y estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Desde el jueves 21 de agosto comenzaron las capacitaciones presenciales para las elecciones provinciales en los 135 municipios bonaerenses. La iniciativa se extenderá hasta el 5 de septiembre e involucra a 34 instituciones universitarias públicas y privadas. Estas formaciones se suman a la modalidad virtual ya vigente.

Durante estas semanas se dictan 264 cursos, tanto en universidades como en instituciones públicas de la provincia de Buenos Aires. Los docentes fueron seleccionados por cada casa de estudio o por la Secretaría Electoral, según el caso. Las capacitaciones buscan garantizar el correcto desempeño de las autoridades durante el proceso electoral.

El programa de capacitaciones para las elecciones fue implementado originalmente en 2023. En esta edición, cuenta con la colaboración del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral bonaerense y diversas universidades.

Obligaciones y sanciones para las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa tienen un rol central en las elecciones provinciales. Entre sus tareas se encuentran la verificación de identidad, la administración del cuarto oscuro y el recuento de votos. Por este motivo, su formación es considerada clave.

Quienes no se presenten sin justificación a desempeñar sus tareas en las elecciones podrán recibir una multa de $80.000. Sólo podrán excusarse por razones de salud, cuidado familiar o pertenencia a servicios esenciales, presentando documentación dentro de los tres días posteriores a la notificación.

El llamado formal se realizó el 8 de agosto mediante citaciones firmadas por el juez Alejo Ramos Padilla.

Padrón electoral de las elecciones provinciales

Los bonaerenses tienen la posibilidad de consultar el padrón electoral de las elecciones provinciales por Internet desde la web https://padron.gba.gob.ar. Para ello se tiene que indicar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), distrito, género y código de verificación.