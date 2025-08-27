miércoles 27 de agosto de 2025
    • Detienen en Ruta 9, altura San Nicolás, a un hombre con pedido de captura por trata de personas

    Un joven de 28 años fue detenido en Ruta 9, altura San Nicolás, durante un control vial. Tenía un pedido de captura vigente desde 2022 por trata de personas.

    27 de agosto de 2025 - 11:10
    Detuvieron a un sujeto en Ruta 9 altura San Nicolás, que tenía una causa por trata de personas.

    Detuvieron a un sujeto en Ruta 9 altura San Nicolás, que tenía una causa por trata de personas. 

    LaOpinion

    En el marco de un operativo de seguridad vial sobre la Ruta 9, personal del Destacamento Vial San Nicolás, bajo la supervisión de la subinspectora Bárbara Martín, detuvo a un joven de 28 años domiciliado en Ituzaingó, concretó un procedimiento en el km 231, cuando los agentes interceptaron un automóvil Volkswagen Taos.

    Comprobaron que el conductor tenia una causa por trata de personas

    Al verificar los datos del conductor en el sistema de antecedentes penales, se constató que el hombre tenía un pedido de detención vigente desde el 8 de enero de 2022. La causa está caratulada bajo la Ley 26.842 de Trata de personas e incluía además la prohibición de salida del país.

    La investigación se encuentra a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Criminal y Correccional N°3 de La Plata. Tras comunicarse con el magistrado interviniente, se dispuso el labramiento de actuaciones correspondientes y el traslado del detenido, quien quedó a disposición de la Justicia.

    El procedimiento forma parte de los controles permanentes de seguridad vial que se realizan en rutas nacionales.

