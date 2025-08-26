martes 26 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Un joven denunció ser estafado al intercambiar su Fiat Uno por una moto adulterada en San Nicolás. La Policía detuvo al acusado y recuperó el automóvil.

    26 de agosto de 2025 - 11:00
    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    LaOpinion

    Un joven de 22 años denunció en sede policial de San Nicolás, haber sido víctima de una estafa luego de intercambiar su Fiat Uno SCR gris por una motocicleta Bajaj Rouser 200cc roja. Al iniciar el trámite de transferencia, la víctima descubrió que el rodado presentaba motor y chasis adulterados, lo que dio origen a una investigación policial.

    Lee además
    Detenido un sujeto por amenazar a su pareja con un arma tumbera en San Nicolás.

    Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera
    Herido un conductor tras choque de dos motocicletas en San Nicolás.

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás: un hombre terminó siendo hospitalizado

    Investigación y allanamiento positivo

    Tras tareas de campo y recolección de testimonios, los investigadores identificaron al presunto autor y localizaron el domicilio donde se encontraba el vehículo. Con orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento en calle Morvidoni al 1200, que finalizó con la aprehensión de un joven de 23 años y el secuestro del Fiat Uno perteneciente a la víctima.

    La fiscalía interviniente convalidó el procedimiento y dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la causa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás: un hombre terminó siendo hospitalizado

    Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado

    Sandra Bicetti fue designada en San Nicolás como nueva Fiscal General del Departamento Judicial

    Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

    San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9

    San Nicolás: localizaron a la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes

    En Av. Illia y Marconi de San Nicolás, accidente de un automóvil y dos policías en motocicleta.

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detenido un sujeto por amenazar a su pareja con un arma tumbera en San Nicolás.

    Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martínez participó del programa Doble Discurso en LA OPINION PLAY. Se despegó del armado del PRO de Ritondo. video

    Nunca fuimos del PRO de Ritondo: Javier Martínez marcó diferencias y defendió el proyecto HECHOS
    Policía halló en baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Robos en Zárate

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150

    Por el despiste y vuelco terminaron hospitalizados cuatro sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante.

    Cuatro sampedrinos hospitalizados tras el despiste y vuelco de una furgoneta en la autopista de la ruta 8

    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Baradero: ambos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025
    Baradero sin paritarias

    Baradero: ambos gremios municipales rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025