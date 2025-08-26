San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos. LaOpinion

Un joven de 22 años denunció en sede policial de San Nicolás, haber sido víctima de una estafa luego de intercambiar su Fiat Uno SCR gris por una motocicleta Bajaj Rouser 200cc roja. Al iniciar el trámite de transferencia, la víctima descubrió que el rodado presentaba motor y chasis adulterados, lo que dio origen a una investigación policial.

Investigación y allanamiento positivo Tras tareas de campo y recolección de testimonios, los investigadores identificaron al presunto autor y localizaron el domicilio donde se encontraba el vehículo. Con orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento en calle Morvidoni al 1200, que finalizó con la aprehensión de un joven de 23 años y el secuestro del Fiat Uno perteneciente a la víctima.

La fiscalía interviniente convalidó el procedimiento y dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la causa.

