Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

Detenido un sujeto por amenazar a su pareja con un arma tumbera en San Nicolás. LaOpinion

En la tarde del lunes, efectivos del Comando Patrullas de San Nicolás intervinieron en un grave episodio de violencia de género registrado en la zona sur de la ciudad.

El operativo tuvo lugar en la intersección de calle La Paz y cortada 25 de Mayo, donde la Policía aprehendió a un hombre de 37 años que portaba un arma de fuego tipo “tumbera”, fabricada de manera casera con caños de hierro, junto a seis cartuchos calibre 28/70.

La víctima detalló recibir amenaza de muerte de su pareja Según el relato de la víctima, una mujer de 36 años y pareja del agresor, este la amenazó de muerte exhibiendo el arma, motivo por el cual fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para resguardar su seguridad.

La UFI N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás intervino en la causa y notificó al detenido por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas, disponiendo además el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.

Compartí esta nota en redes sociales:





