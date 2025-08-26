martes 26 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

    Un hombre de 37 años fue detenido en San Nicolás tras amenazar a su pareja con un arma tumbera. La Policía secuestró el arma y cartuchos calibre 28/70.

    26 de agosto de 2025 - 09:45
    Detenido un sujeto por amenazar a su pareja con un arma tumbera en San Nicolás.

    Detenido un sujeto por amenazar a su pareja con un arma tumbera en San Nicolás.

    LaOpinion

    En la tarde del lunes, efectivos del Comando Patrullas de San Nicolás intervinieron en un grave episodio de violencia de género registrado en la zona sur de la ciudad.

    Lee además
    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento
    Herido un conductor tras choque de dos motocicletas en San Nicolás.

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás: un hombre terminó siendo hospitalizado

    El operativo tuvo lugar en la intersección de calle La Paz y cortada 25 de Mayo, donde la Policía aprehendió a un hombre de 37 años que portaba un arma de fuego tipo “tumbera”, fabricada de manera casera con caños de hierro, junto a seis cartuchos calibre 28/70.

    La víctima detalló recibir amenaza de muerte de su pareja

    Según el relato de la víctima, una mujer de 36 años y pareja del agresor, este la amenazó de muerte exhibiendo el arma, motivo por el cual fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para resguardar su seguridad.

    La UFI N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás intervino en la causa y notificó al detenido por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas, disponiendo además el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás: un hombre terminó siendo hospitalizado

    Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado

    Sandra Bicetti fue designada en San Nicolás como nueva Fiscal General del Departamento Judicial

    Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

    San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9

    San Nicolás: localizaron a la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes

    En Av. Illia y Marconi de San Nicolás, accidente de un automóvil y dos policías en motocicleta.

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Herido un conductor tras choque de dos motocicletas en San Nicolás.

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás: un hombre terminó siendo hospitalizado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Policía halló en baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Robos en Zárate

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Por el despiste y vuelco terminaron hospitalizados cuatro sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante.

    Cuatro sampedrinos hospitalizados tras el despiste y vuelco de una furgoneta en la autopista de la ruta 8

    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Baradero: ambos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025
    Baradero sin paritarias

    Baradero: ambos gremios municipales rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025

    San Pedro: Estoy muerta en vida, el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones