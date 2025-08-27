miércoles 27 de agosto de 2025
    • La ANSES publicó el cronograma de pagos completo para septiembre

    Los montos entregados por ANSES en septiembre tendrán un aumento de 1,9%. Los que perciben la mínima volverán a recibir un bono de hasta $70.000.

    27 de agosto de 2025 - 15:33
    Desde ANSES dieron a conocer los nuevos pagos.

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos para las jubilaciones, AUH y otras asignaciones en septiembre de 2025. Este mes habrá un aumento de 1,9%, en función del IPC de junio.

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios
    Andis auditará en el Centro de Día Esperanza, en Pasaje Aníbal Troilo al 200, los martes 26 de agosto y 2 de septiembre.

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

    Si bien resta la oficialización, con el dato del Indec, se conoció el aumento de la jubilación y los que cobren la mínima percibirán $320.277,17, mientras el haber máximo estará en $2.155.162,17.

    También habrá un nuevo bono de hasta $70.000 para quienes reciban la jubilación mínima y se ajustarán 1,9% tanto las Pensiones no Contributivas (PnC), la AUH, como el resto de las asignaciones.

    Pensiones No Contributivas (PNC)

    • Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre.
    • Documentos terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre.
    • Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre.
    • Documentos terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre.
    • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre.

    Los montos a cobrar con el nuevo aumento e incluyendo el bono de 70 mil pesos, según las diferentes PNC, son:

    • Por Invalidez: $294.128,44.
    • Por madre de 7 hijos: $390.182,74.
    • Por vejez: $294.128,44
    • Por PUAM: $332.369,82.

    Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

    • Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
    • Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre.
    • Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
    • Documentos terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
    • Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
    • Documentos terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
    • Documentos terminados en 6: martes 16 de septiembre.
    • Documentos terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
    • Documentos terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
    • Documentos terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

    Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

    • Documentos terminados en 0: miércoles 10 e septiembre.
    • Documentos terminados en 1: jueves 11 de septiembre.
    • Documentos terminados en 2: viernes 12 de septiembre.
    • Documentos terminados en 3: lunes 15 de septiembre.
    • Documentos terminados en 4: martes 16 de septiembre.
    • Documentos terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.
    • Documentos terminados en 6: jueves 18 de septiembre.
    • Documentos terminados en 7: viernes 19 de septiembre.
    • Documentos terminados en 8: lunes 22 de septiembre.
    • Documentos terminados en 9: martes 23 de septiembre.

    Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación (el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño.

    Además, y de manera automática, quien recibe AUH accede a la Tarjeta Alimentar.

    SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo

    • Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
    • Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre.
    • Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
    • Documentos terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
    • Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
    • Documentos terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
    • Documentos terminados en 6: martes 16 de septiembre.
    • Documentos terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
    • Documentos terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
    • Documentos terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

    Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en septiembre de 2025

    • Documentos terminados en 0: miércoles 10 de septiembre.
    • Documentos terminados en 1: jueves 11 de septiembre.
    • Documentos terminados en 2: viernes 12 de septiembre.
    • Documentos terminados en 3: lunes 15 de septiembre.
    • Documentos terminados en 4: martes 16 de septiembre.
    • Documentos terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.
    • Documentos terminados en 6: jueves 18 de septiembre.
    • Documentos terminados en 7: viernes 19 de septiembre.
    • Documentos terminados en 8: lunes 22 de septiembre.
    • Documentos terminados en 9: martes 23 de septiembre.

    Jubilaciones y pensiones ANSES, que superen el haber mínimo

    • Documentos terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.
    • Documentos terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.
    • Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.
    • Documentos terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.
    • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

    Asignación por Prenatal y Maternidad

    • Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre.
    • Documentos terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre.
    • Documentos terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre.
    • Documentos terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre.
    • Documentos terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre.

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 al miércoles 10 de septiembre.

    Asignaciones Pago Único

    • Primera quincena: del miércoles 10 de septiembre al viernes 10 de octubre.
    • Segunda quincena: del lunes 22 de septiembre al viernes 10 de octubre.

    Prestación por Desempleo Plan 1

    • Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: martes 16 de septiembre de 2025.
    • Documentos terminados en 4, 5, 6 y 7: miércoles 17 de septiembre de 2025.
    • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 18 de septiembre de 2025.
